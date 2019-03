Rajtár: Vo výpovedi Gašpara v súvislosti s lustráciou nesedia dátumy

Podľa Gašpara lustrácia Kuciaka súvisela s kauzou Rybanič.

Bratislava 6. marca (TASR) - Vo výpovedi bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara v súvislosti s lustráciou novinárov v policajných záznamoch nesedia dátumy. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Rajtár (SaS). V stredu preto podal na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.



"Ide o potenciálne trestné činy krivej prísahy, krivej výpovede, a takisto zneužitia právomocí verejného činiteľa," ozrejmil Rajtár. Argumentuje tým, že prípad jeho asistenta Filipa Rybaniča bol uzavretý v máji 2017 podaním obžaloby na súd, pričom prvé pojednávanie bolo 3. augusta.



Predmetná lustrácia zavraždeného novinára Jána Kuciaka sa však mala odohrať na jeseň 2017. Doplnil, že v spise z vyšetrovania Rybaniča sa nenachádza žiadna zmienka o lustrácii. "To znamená, že to bolo spravené nejakým operatívnym alebo utajeným spôsobom popri tom prípade," povedal.



"Opakujem, že moje včerajšie vyjadrenia pre médiá boli o tom, čo mi k lustrácii povedal policajt Vorobjov, a nie ako to interpretujú liberálne médiá, že som to povedal ja. Tieto tvrdenia treba preveriť a vyšetriť," zdôraznil v stredu pre TASR v reakcii na Rajtárove tvrdenia Gašpar.



"K vyhláseniam Rajtára k mojej osobe môžem doplniť nasledovné - 'trafená hus zagágala'. Pretože poslanec Rajtár sa obáva opätovného preverovania v kauze Rybanič, kde bol aj on podozrivý z toho, že naviedol na trestný čin odsúdeného Rybaniča a organizoval únik informácií bankového tajomstva od Rybaniča k novinárom," zdôraznil Gašpar.



Rajtár tvrdí, že Gašpar alebo šéf finančnej spravodajskej jednotky a bývalý riaditeľ odboru podpory riadenia Pavol Vorobjov pravdepodobne pri výpovediach zavádzali. Keďže to boli oficiálne svedecké výpovede, jeden z nich podľa jeho slov klamal pod prísahou. "Treba vyšetriť všetky ďalšie detaily. Kto lustroval, prečo lustroval, na koho príkaz a koľko tých lustrácií bolo," dodal.



V pondelok dopoludnia vypovedal v Národnej kriminálnej agentúre bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Predmetom výsluchu mali byť tvrdenia policajného funkcionára Pavla Vorobjova, že v roku 2017 mal dať Gašpar pokyn na lustrovanie Kuciaka. Vo svojej výpovedi označil Vorobjovove tvrdenia za nepravdivé.



Podľa Gašpara lustrácia Kuciaka súvisela s kauzou Rybanič. Doplnil, že lustrovaní mali byť aj ďalší, asi 20 novinári. To, že bolo toľko novinárov lustrovaných finančnou jednotkou pod vedením riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda Slobodníka, vie od novembra 2018. "Keďže to bolo na vyžiadanie vyšetrovania, išlo o zákonnú lustráciu," dodal Gašpar.



Lustráciu novinárov začal preverovať Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR pod dozorom prokurátora. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) o tom informovala v stredu po rokovaní vlády. Každé lustrovanie má mať podľa nej svoje opodstatnenie. Ak niekto lustroval 20 novinárov v rámci vyšetrovania, určite mal na to podľa jej slov vyšetrovateľ oprávnenie a bolo to pod schválením dozorujúceho prokurátora. Na otázku, či mohlo dôjsť k zneužitiu právomocí verejného činiteľa, odpovie, keď bude vedieť výsledky vyšetrovania.