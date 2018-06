V Eisenstadte odsúdili dvoch mladíkov zo Slovenska

Obaja muži zo SR si 26. marca vyhliadli pobočku banky v Parndorfe v okrese Neusiedl am See, aby tam uskutočnili lúpežné prepadnutie.

Eisenstadt 7. júna (TASR) - Dvoch neúspešných bankových lupičov zo Slovenska uznal vo štvrtok súd v Eisenstadte v rakúskej spolkovej krajine Burgenland vinnými z pokusu o lúpež a oboch 20-ročných obžalovaných odsúdil na tresty 21, respektíve 18 mesiacov odňatia slobody. V oboch prípadoch je tretina trestov (sedem, respektíve šesť mesiacov) nepodmienečná. Verdikt súdu je právoplatný.



Obaja muži zo SR si 26. marca vyhliadli pobočku banky v Parndorfe v okrese Neusiedl am See, aby tam uskutočnili lúpežné prepadnutie. S nápadom prišiel mladší obžalovaný, ktorý mal vtedy iba 19 rokov.



S motorovým vozidlom priateľky staršieho obžalovaného zaparkovala dvojica asi 200 metrov od banky. Slováci sa zamaskovali a zamierili k finančnému ústavu.



U staršieho z dvojice sa však krátko pred prepadom ohlásilo svedomie. Obaja potom spolu diskutovali, aby sa napokon rozhodli, že prepad neuskutočnia. Pred súdom im však priťažilo, že si nedali dole maskovacie pomôcky, klobúk, respektíve čapicu, slnečné okuliare a kapucňu. Senát im totiž neuveril, že skutočne nechceli akciu spáchať.



Svedok incidentu si všimol zamaskovanú dvojicu a alarmoval políciu. Jeden zo zasahujúcich mužov zákona vyjadril presvedčenie, že ak by hliadka bola dorazila na miesto iba o niekoľko sekúnd neskôr, boli by už obžalovaní vo filiálke banky.



Informácie priniesla tlačová agentúra APA.



Obhajca dvojice požiadal v záverečnej reči o zohľadnenie veku obžalovaných. Priznal však, že skutočnosť, že sa maskovaní mladíci pohybovali pred finančným ústavom v centre Parndorfu, vyjadrovala ich odhodlanie prepadnúť banku.



Súd vnímal ako poľahčujúcu okolnosť fakt, že k samotnému prepadu nedošlo a zostalo iba pri pokuse. Zohľadnil i skutočnosť, že ani jeden z obžalovaných ešte nemá 21 rokov. U staršieho z dvojice považoval za priťažujúcu okolnosť fakt, že bol už v minulosti trestaný a že sa na predmetný čin chystal v rámci skúšobnej doby. Preto u neho aj vyriekol vyšší trest.



Oboch mužov prepustia podmienečne na slobodu po odpykaní si polovice trestu.