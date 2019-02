Rakúsko vlani vyhostilo 4700 ľudí, z toho najviac Slovákov

Rakúsko vyhostilo 2100 občanov krajín Európskej únie, čo je 45 percent z vypovedaných osôb.

Viedeň 4. februára (APA) - Rakúsko v roku 2018 vyhostilo okolo 4700 ľudí, informovala v pondelok rakúska agentúra APA. Prevažnú časť z nich, viac než 60 percent, tvorili občania európskych krajín. Najviac vyhostení sa týkalo Slovákov, Srbov, Maďarov a Rumunov, zaznelo v relácii Morgenjournal rozhlasovej stanice Ö1.



Slováci sa v počte vyhostení ocitli na prvom mieste - celkovo ich z Rakúska vypovedali 600. Nasledovali Srbi, Maďari a Rumuni. Na piatom mieste boli Nigérijčania, za nimi nasledovali Gruzínci a Afganci.



Rakúsko vyhostilo 2100 občanov krajín Európskej únie, čo je 45 percent z vypovedaných osôb. Spolu so Srbmi, Macedónčanmi, Albáncami a Bosniakmi je to 2900 vyhostených osôb, čo predstavuje 63 percent. Medzi vyhostenými boli bezdomovci, nezamestnaní aj kriminálnici.



Počet žiadateľov o azyl z Gruzínska sa strojnásobil - zvýšil sa z 80 na 218 žiadostí. Gruzínci môžu totiž už rok cestovať do krajín EÚ bez víz. Podľa vyjadrení Güntera Eckera zo Združenia pre ľudské práva Rakúsko ide najmä o chorých Gruzíncov, ktorí v Rakúsku žiadajú o azyl, aby získali sociálne poistenie a zdravotnú starostlivosť.