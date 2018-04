Slováka chytili v Rakúsku s 24 šteniatkami v kufri auta

Zvieratá po vyšetrení veterinárnym lekárom previezli do útulku v Brucku an der Leitha. Kriminalisti pokračujú vo vyšetrovaní kauzy.

Wolfsthal/Bruck an der Leitha 19. apríla (TASR) - Rakúski policajti objavili pri cestnej kontrole motorového vozidla v prihraničnej obci Wolfsthal neďaleko Bratislavy 24 šteniat v batožinovom priestore. Na 43-ročného slovenského vodiča podali trestné oznámenie okrem iného pre porušenie platnej legislatívy v oblasti prepravy zvierat.



Psie mláďatá, ktoré poznačilo cestovanie, po vyšetrení veterinárnym lekárom previezli do zvieracieho útulku v Brucku an der Leitha. Kriminalisti pokračujú vo vyšetrovaní kauzy.



Informáciu priniesli internetové vydanie denníka Kronen Zeitung a rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Slovák uviedol, že šteniatka chcel odovzdať partnerovi a prijal za to peniaze. Mužov v pozadí prípadu sa teraz pokúšajú vypátrať kriminalisti. Zatiaľ nie je jasné, či ide o páchateľa-jednotlivca alebo organizovanú skupinu.