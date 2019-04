Za krádeže parfumov dostal Slovák v Rakúsku 18 mesiacov väzenia

Podľa údajov NÖN došlo k predmetným krádežiam v predajniach v dolnorakúskych mestách Hainburg a Schwechat, ako aj v rakúskej metropole Viedeň.

Viedeň 25. apríla (TASR) - Nepodmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov uložil súd v Rakúsku zlodejovi parfumov zo Slovenska, ktorý spôsobil obchodníkom škodu v celkovej výške 3800 eur. Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie regionálneho týždenníka Niederösterreichische Nachrichten (NÖN).



Nemenovaný Slovák vo veku 28 rokov sa stal podľa neho "kriminálnym turistom", aby pokryl svoje finančné potreby. Podobne ako v iných obdobných prípadoch ho na súde upozornili, že "Rakúsko nie je žiadna samoobsluha".



"Čo keby ste to raz skúsili s poctivou prácou?" navrhol sudca obžalovanému po jeho tvrdení, že kradol iba preto, aby prežil. "S poctivou prácou nedosiahnete cieľ tak rýchlo," kontroval Slovák, na čo sudca ironicky pripustil, že "to prirodzene ide rýchlejšie krádežami drahého parfumérskeho tovaru a jeho predávaním so ziskom vo vlasti".



