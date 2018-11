Zlodej áut zo SR je už v rakúskom väzenskom zariadení v Korneuburgu

Muž je podozrivý z dvoch krádeží a dvoch pokusov o krádež v Hainburgu a Gänserndorfe z obdobia od 11. februára do 4. marca tohto roka.

Korneuburg/Gänserndorf/Hainburg 7. novembra (TASR) - Slováka (35), na ktorého pre krádeže motorových vozidiel v Dolnom Rakúsku vydali európsky zatykač, zadržali vo vlasti a vydali na trestné stíhanie do alpskej republiky.



Informovala o tom v stredu tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné zdroje.



Podľa nich je vydaný muž podozrivý z dvoch krádeží a dvoch pokusov o krádež v Hainburgu a Gänserndorfe z obdobia od 11. februára do 4. marca tohto roka.



Dolnorakúsky krajinský kriminálny úrad v spolupráci so slovenskou políciou podozrivého identifikoval a prokuratúra v Korneuburgu vydala na neho európsky zatykač. Slovenskí policajti zadržali podozrivého, ktorého v posledný októbrový deň SR vydala do Rakúska.



Muža po výsluchu, pri ktorom sa k obvineniam nevyjadril, previezli do justičného zariadenia v Korneuburgu.