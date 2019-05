Raši: Kľúčovým faktorom rozvoja krajín sa v tomto storočí stávajú dáta

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský si myslí, že Slovensko ako výrazne priemyselná krajina musí zásadným spôsobom uchopiť digitálnu transformáciu podnikov.

Paríž 22. mája (TASR) – Kľúčovým faktorom rozvoja krajín sa v tomto storočí stávajú dáta. Len štáty, ktoré vedia pracovať s dátami, vedia byť konkurencieschopné a zlepšovať životy obyvateľov. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) to uviedol v stredu na ministerskom zasadnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorému Slovensko tento rok predsedá.



"Tak, ako v 20. storočí bola ropa kľúčovým faktorom rozvoja krajín, tak takýmto kľúčovým faktorom sa v tomto storočí stávajú dáta," skonštatoval Raši. Iba krajina, ktorá má dáta, ktorá ich vie zhromaždiť, zanalyzovať a potom preniesť do praxe, vie byť podľa neho konkurencieschopná a vie aj zvyšovať úroveň života svojich obyvateľov.



Zároveň poznamenal, že zbieranie a analýza dát ide ruka v ruke s ich ochranou. "Pretože sme tak otvorená spoločnosť k dátam a toľko dát o každom z nás každý má, že sú veľmi ľahko zneužiteľné a môžu sa dostať k našim osobným, ekonomickým alebo k našim zdravotným údajom," priblížil s tým, že to je jeden z dôvodov, prečo bol pripravený národný projekt kybernetickej bezpečnosti. "Aby sme to obrovské množstvo dát, ktorými aj štát disponuje, vedeli efektívne ochrániť pred tretími stranami, ktoré by ich mohli zneužiť," dodal. Spomenul tiež zavádzanie systému vzdelávania a zvyšovania digitálnych zručností.



Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský si myslí, že Slovensko ako výrazne priemyselná krajina musí zásadným spôsobom uchopiť digitálnu transformáciu podnikov. "Som rád, že Slovensko prijalo stratégiu digitálnej transformácie, a verím, že v akčnom pláne digitálnej transformácie slovenskej ekonomiky sa objavia úlohy a aktivity, ktoré zásadným spôsobom podnikom pomôžu," doplnil Lelovský.



Umelá inteligencia podľa Rašiho už v životoch ľudí je. "Už v súčasnosti sa s umelou inteligenciou môžeme stretnúť aj na webovom portáli slovensko.sk," priblížil s tým, že pri určitom type otázok na portáli odpovedá automat. Zásadné podľa neho v tomto smere je, aby tieto moderné technológie ľudia vedeli ukontrolovať a tiež aby bolo jasné, kto bude zodpovedný za rozhodnutia, ktoré neurobí človek.



Lelovský skonštatoval, že umelá inteligencia môže byť využitá vo všetkých možných druhoch činností. "To znamená v úradníckej práci a v čomkoľvek, čo sa opakuje, a v čomkoľvek, čo je možné popísať. Hovorí sa, že ak vašu prácu dokážete popísať na jednu A4, máte šancu, že budete nahradený umelou inteligenciou," ozrejmil.



