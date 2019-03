Raši odcestoval do Ríma na seminár o digitálnej transformácii

Seminár sa koná v rámci slovenského predsedníctva vo V4 pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Bratislava 13. marca (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) v stredu odcestoval do Ríma na medzinárodný seminár Digital Dynamic Visegrad. Jeho témami by mala byť digitalizácia v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) aj spolupráca týchto krajín s Talianskom v oblasti eGovernmentu.



Seminár sa koná v rámci slovenského predsedníctva vo V4 pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Cieľom je podporiť a posilniť existujúce hospodárske vzťahy medzi krajinami V4 a Talianskom. Účelom je tiež podľa ÚPVII zefektívniť rokovania s talianskymi partnermi a združeniami pre podporu a skvalitnenie obchodnej spolupráce Slovenska s Talianskom. Digital Dynamic Visegrad chce zároveň podporiť uplatnenie slovenských podnikateľov na talianskom trhu.



Súčasťou seminára má byť aj prezentácia hospodárskej a obchodnej situácie v členských krajinách V4 s dôrazom na proces digitalizácie. Podujatie je určené pre odbornú i podnikateľskú verejnosť. Zameriava sa aj na komplexné poskytnutie a výmenu informácií v oblasti informačných technológií.



"Okrem vystúpenia na seminári čaká podpredsedu vlády aj rokovanie na Ministerstve pre verejnú správu Talianska i rokovanie so zástupcami Úradu pre inovácie a digitalizáciu Talianska," uviedol ÚPVII. Raši navštívi aj firmu Callearo Antenne vo Verone. Tá sa zaoberá výrobou antén pre osobné autá, rekreačné i poľnohospodárske vozidlá. Vo svojom portfóliu má tiež výrobu anténových adaptérov a náhradných dielov pre antény a má dcérsku spoločnosť na Slovensku.