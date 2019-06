Raši: To, že žijeme v mieri, neznamená, že sa vojna nemôže vrátiť

R. Raši: Musíme stáť pri sebe, aby sa hrôzy druhej svetovej vojny nezopakovali

Woking 5. júna (TASR) - To, že žijeme v mieri, neznamená, že sa vojna nemôže vrátiť. Povedal to v stredu podpredseda slovenskej vlády Richard Raši (Smer-SD) na Brookwoodskom vojenskom cintoríne v Anglicku v súvislosti so 75. výročím vylodenia v Normandii.Starostka neďalekého mesta Woking Beryl Hunwicksová skonštatovala, že operácia Overlord nebola len o Británii. Významnú úlohu počas nej zohrali aj slovenskí a českí vojaci. Raši spolu s ňou položil veniec k pamätníku československých vojakov.poznamenal Raši s tým, že počas druhej svetovej vojny zomrelo zhruba 60 miliónov ľudí a často sa na to zabúda. Podľa jeho slov je potrebné si to pripomínať, pretože inak budú rásť práve extrémistické sily propagujúce fašizmus.poznamenal Raši.Na Brookwoodskom cintoríne je podľa Rašiho slov pochovaných 50 československých vojakov, prevažne pilotov.doplnil. Poznamenal, že počas operácie Overlord absolvovali viac ako 140 letov, čím aj oni spolu s ďalšími 12 krajinami prispeli k úspechu západného frontu a k urýchleniu konca druhej svetovej vojny.Starostka Wokingu Beryl Hunwicksová skonštatovala, že na Brookwoodskom vojenskom cintoríne je pochované množstvo ľudí, ktorí majú svoje špeciálne miesta. To, že sem prichádzajú zástupcovia jednotlivých krajín, považuje za dôležité. Hovoriť o tom chce predovšetkým mladým ľuďom,Brookwoodsky cintorín má podľa jej slov veľký význam pre mladú generáciu a deti, ktoré sa učia dejepis v školách.skonštatovala.Raši sa zúčastní aj na hlavnom programe osláv 75. výročia v Normandii v anglickom Portsmouthe. Historickú udalosť si pripomenú zástupcovia krajín, ktoré boli súčasťou operácie Overlord. Medzi nimi sú napríklad Česko, Austrália, Holandsko, Nový Zéland, USA či Nemecko. Na podujatí sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, ale aj britská premiérka Theresa Mayová a kráľovná Alžbeta II.Vylodenie v Normandii sa odohralo 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D. Počas tejto operácie sa na normandských plážach vylodilo približne 135.000 spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas operácie zahynulo asi 10.000 spojeneckých vojakov.Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa nej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.Podpredseda slovenskej vlády Richard Raši (Smer-SD) podpísal v stredu mierové vyhlásenie pri príležitosti 75. výročia vylodenia v Normandii, ktoré si pripomínajú v Británii predstavitelia viacerých krajín podieľajúcich sa na tejto operácii. Vyhlásenie hovorí o spoločnej ochrane mieru, aby sa hrôzy vojny neopakovali.povedal Raši v súvislosti so začínajúcimi sa oslavami výročia. Účastníkov podujatia v britskom Portsmouthe, kde Raši reprezentuje Slovensko, vítala podľa jeho slov britská premiérka Theresa Mayová. Ako priblížil, Portsmouth je symbolické miesto, pretože práve odtiaľto vyrazili prvé vojnové lode.Raši uviedol, že 12 krajín, ktorých armády sa vylodili v Normandii, na tomto podujatí podpísali spoločné vyhlásenie.vysvetlil Raši.Dodal, že účasť na podujatí potvrdili prezidenti Spojených štátov, Francúzska či Grécka a premiéri ďalších krajín. Privítať ich mala aj britská kráľovná Alžbeta II. s princom Charlesom.vyjadril sa Raši.V závere deklarácie sa píše, že aj takýmto spôsobom chcú krajiny vzdať hold veteránom tzv. Dňa D a uctiť si pamiatku padlých,Po slávnostnom začatí hlavného programu absolvuje Raši spoločný obed s predstaviteľmi jednotlivých krajín. Historickú udalosť si pripomínajú zástupcovia krajín, ktoré boli súčasťou operácie Overlord. Okrem britskej kráľovnej a amerického prezidenta sú v Portsmouthe aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, britská premiérka Theresa Mayová, nemecká kancelárka Angela Merkelová, český premiér Andrej Babiš a ďalší.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)