Raši sa v USA stretol so študentmi slovenčiny, učí sa v Pittsburghu

Podpredseda vlády v piatok navštívil aj múzeum umelca Andyho Warhola, ktorý má slovenské korene.

Pittsburgh/Bratislava 21. júla (TASR) - Ak chcú Američania študovať slovenský jazyk, ich jedinou možnosťou je Univerzita v Pittsburghu. Iba na jej pôde funguje Katedra slovanských jazykov a literatúry, ktorá zahŕňa aj výučbu slovenského jazyka.



Ponúka bakalársky stupeň štúdia. V súčasnosti slovenský jazyk študuje do desať mladých Američanov. Absolventi katedry môžu ďalej pokračovať v štúdiu histórie východnej Európy, slavistiky, jazyka, prípadne sa usilujú o prácu v štátnej správe.



V piatok univerzitu navštívil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. "Pittsburská univerzita je považovaná za jednu z najväčších na svete. Tu bola podpísaná Pittsburská dohoda, ktorá vlastne dala základ vzniku nielen Československa, ale aj uzákonenia slovenčiny a práv Slovákov. Stalo sa to presne pred sto rokmi. Na tejto univerzite sa zároveň vyučuje aj slovenský jazyk," uviedol Raši.







Uvítal, že sa práve v Pittsburghu, v meste, ktoré bolo hlavným mestom Slovákov žijúcich v zahraničí, udržiavajú slovenské tradície. Takmer plynulou slovenčinou ho privítala aj asistentka rektora univerzity Patricka Gallaghera, Maryann Sivak. Narodila sa na Slovensku, ale jej rodina sa ho rozhodla opustiť, keď mala päť rokov. K slovenčine sa však rozhodla vrátiť v roku 1989. Na Slovensko sa aj naďalej vracia, no nie tak často, ako by chcela. Na univerzite okrem iného prednáša študentom o histórii Československa a Slovenska.



"Myslím si, že v Pittsburghu je záujem o štúdium slovenčiny, keďže v meste žije mnoho Slovákov. Skoro každý druhý človek, keď sa opýtate, odpovie, že jeho starí alebo prastarí rodičia prišli zo Slovenska. Aj kultúra tu je, by som povedala, slovenská. Lebo napríklad idete do obchodu a kúpite si pirohy alebo halušky," spresnila. Okrem jazyka sa jej veľmi páčia slovenské tradície a kultúra. "Slovensko má nádherné tradície a kultúru a my sa snažíme ich udržiavať," dodala.



Absolventkou tejto katedry je dvadsaťjedenročná Emma, ktorá si Slovensko obľúbila pri výmennom pobyte v Košiciach počas strednej školy. "To bol najlepší rok v mojom živote," konštatovala. Keď sa vrátila do Ameriky, rozhodla sa študovať slovenčinu. Jej jedinou možnosťou bol Pittsburgh. "Milujem Slovensko, milujem hovoriť po slovensky, ale slovenčinu je možné študovať iba v Pittsburghu, takže som sem chcela prísť a vyštudovať slovenský jazyk," dodala. Priznala, že štúdium jazyka je náročné.



Podpredseda vlády v piatok navštívil aj múzeum umelca Andyho Warhola, ktorý má slovenské korene. Sprevádzal ho ním jeho synovec Donald Warhola. Na svojho strýka si spomína ako na veľmi milého človeka so skvelým zmyslom pre humor. "Jeho práca ani sláva nebola nikdy na úkor jeho rodiny," spomína si jeho synovec.







Richard Raši ho oboznámil so zámerom vlády podporiť Múzeum Andyho Warhola sumou 125.000 eur. "Stretli sme sa so synovcom Andyho Warhola, ktorý je dušou tohto múzea. Jednak sme mu prezentovali zámer podporiť Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach 125.000 eurami tak, aby boli nielen diela Andyho Warhola, ale aj budova bola vizuálne atraktívna," uviedol. Zároveň by privítal, keby návštevníci múzea v USA pri svojej ceste do Európy navštívili aj Medzilaborce a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.



"Odovzdali sme mu aj nejaké materiály, kde ponúkame priamo návštevu múzea Andyho Warhola. Spolupráca je veľmi úzka, aj Dan Warhol, synovec Andyho Warhola, chodieva na Slovensko. Sú v úzkom kontakte s riaditeľom múzea Andyho Warhola a myslím si, že ide iba o dve múzea tohto svetoznámeho umelca na svete, jedno v Pittsburghu, kde žil, a jedno v Medzilaborciach, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia," uzavrel.



Richard Raši v sobotu ukončí pracovnú návštevu Spojených štátov amerických. Na Slovensko by sa mal vrátiť v nedeľu ráno.



osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová