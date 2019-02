Raši: Zamestnávatelia vedú pohovory približne s 25 Slovákmi v Británii

Pilotné podujatie Work in Slovakia – Good Idea! sa uskutočnilo v januári v Londýne, prihlásených bolo vyše 100 záujemcov.

Bratislava 14. februára (TASR) – Približne s 25 záujemcami, Slovákmi žijúcimi v Británii, vedú zamestnávatelia pohovory o návrate do SR a o pracovných podmienkach. Uviedol to vo štvrtok vicepremiér SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) po výročnom rokovaní Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania SR.



Pilotné podujatie Work in Slovakia – Good Idea! sa uskutočnilo v januári v Londýne, prihlásených bolo vyše 100 záujemcov. Sedem firiem hľadalo najmä odborníkov z IT oblasti a sektora zdieľaných služieb.



"Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, IT Asociácia Slovenska a všetci hodnotíme tento počet veľmi pozitívne," skonštatoval vicepremiér. Ďalší záujemcovia sa hlásia, dodal. Podľa viceprezidenta IT Asociácie Slovenska Mária Lelovského sú firmy pripravené investovať do ich zaškolenia na konkrétne miesto.



Aj na príklade podujatia v Londýne bude rezort diplomacie pokračovať v sprostredkovaní kontaktov medzi zamestnávateľmi v SR a Slovákmi v zahraničí. "S IT firmami plánujeme rovnakú misiu do Írska a pripravujeme aj druhú cestu do Londýna, v tomto prípade pre zástupcov medicínskeho sektora. S ukrajinskými univerzitami pokračujeme v príprave ďalších bilaterálnych študijných programov," avizoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) počas rokovania Digitálnej koalície a pripomenul predsedníctvo SR v OECD a tému digitálnych zručností.



Súčasťou Digitálnej koalície je aj rezort zahraničných vecí. "Aktívnou ekonomickou diplomaciou chceme podporovať firmy pri riešení situácie s nedostatkom pracovníkov a pri odstraňovaní prekážok príchodu IT špecialistov na Slovensko," povedal minister Lajčák s tým, že potrebujú impulz od podnikateľskej sféry.