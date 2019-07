Ravasz: K zavedeniu povinných škôlok pripravujeme podporné opatrenia

Úrad splnomocnenca vytvoril spolu s dvoma neziskovými organizáciami konzorcium a postupne bude chodiť do regiónov, kde sa bude tejto problematike venovať.

Bratislava 11. júla (TASR) – Schválenie novely školského zákona považuje splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) iba za "odrazový mostík". Úrad splnomocnenca preto pripravuje k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti viacero podporných opatrení. Ravasz to uviedol vo štvrtok počas tlačovej konferencie v Bratislave.



Úrad splnomocnenca vytvoril spolu s dvoma neziskovými organizáciami konzorcium a postupne bude chodiť do regiónov, kde sa bude tejto problematike venovať. Pracovná skupina by mala zasadať vo štvrtok.



Opatrenia majú podľa Ravasza pomôcť k tomu, aby sa povinná predškolská príprava úspešne uplatnila aj v praxi. Ako doplnil, víziou do budúcnosti je, podľa vzoru okolitých krajín, postupne rozširovať povinnú predškolskú prípravu vekovo smerom nadol. "Budujeme nové škôlky, prípadne rekonštruujeme a zväčšujeme tie staré, no pracujeme aj na tom, aby sme v škôlkach mali dostatok učiteľov a asistentov. Zamerali sme sa aj na prácu s rómskymi rodičmi. Najnovšie preto pracujeme na tom, aby mohli rómske mamičky nastúpiť do škôlok ako pomocná pracovná sila," povedal Ravasz s tým, že tento zámer chce podporiť aj osobitným projektom.



Ravasz poukázal na to, že ide o celoslovenskú tému a zavedenie povinnej predškolskej výchovy potrebujú nielen deti z marginalizovaných rómskych skupín, ale aj rodiny v dedinách v okolí veľkých miest či deti vo veľkých mestách. Doplnil, že iba každé tretie dieťa z marginalizovaných rómskych komunít chodí do škôlky aspoň jeden rok. "Pre nás je dôležité dostať každé jedno dieťa do škôlky," povedal Ravasz.



Opatrenia, ktoré sa týkajú povinných škôlok v školskom zákone, začnú platiť 1. januára 2021. "Dovtedy chceme vytvoriť dostatočný počet miest v materských školách," uviedol splnomocnenec vlády s tým, že by sa kapacita v škôlkach mala zvýšiť o 8000 miest. Ako doplnil, z eurofondov by malo byť na tento zámer vyčlenených 130 miliónov eur. Ravasz pripomenul, že sa postupne odstráni nultý ročník. Od školského roka 2022/2023 by mal zo systému zmiznúť úplne. Poukázal aj na to, že do školského systému by malo pribudnúť viac asistentov učiteľov.



Podľa poslanca Národnej rady SR Ladislava Balódiho (Most-Híd) je zákon investíciou do budúcna. "Týmto zákonom deti zo sociálne slabších rodín dostávajú možnosť dostať sa na tú istú štartovaciu čiaru ako ostatné deti," poznamenal.



Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávanie pre všetky päťročné deti odobrila svojím podpisom prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 10. júla. Opatrenia, ktoré sa týkajú povinných škôlok v školskom zákone, začnú platiť 1. januára 2021.