REAKCIE KOALÍCIE na nezvolenie kandidátov na ústavných sudcov

Bratislava 14. februára (TASR) - Ústavný súd bude dva mesiace neuznášaniaschopný. Nie je zodpovedné takto ho zablokovať. Smer-SD urobil zlé rozhodnutie. Povedal to predseda Mosta-Híd Béla Bugár po tom, čo parlament ani v opakovej voľbe kandidátov na ústavných sudcov. O konci koalície ani menšinovej vláde Bugár nehovorí.



Strany Most-Híd a SNS podľa Bugára hlasovali podľa dohody, teda volili šiestich kandidátov, na ktorých sa zhodli. Problém mal u seba podľa Bugára Smer-SD. Bugár zároveň potvrdil, že predseda Smeru-SD Robert Fico nebol na koaličných rokovaniach, na ktorých sa partneri snažili nájsť dohodu.



Bugár nerozumie postupu Smeru-SD. "Nemyslíme si, že je zodpovedné zablokovať takto fungovanie ústavného súdu," vyhlásil s tým, že koaličný partner neurobil dobré rozhodnutie. Nefunkčnosť ústavného súdu je podľa Bugár teda zodpovednosť koaličného partnera. V súvislosti s voľbou a situáciou v koalícii počul rôzne vyhrážky.



Most-Híd sa podľa Bugára snažil o zvolenie kandidátov. Dodal, že ak by prešla dohoda koalície a boli by zvolení aspoň šiesti kandidáti, prezident SR Andrej Kiska by mohol vymenovať troch a ústavný súd by bol funkčný. "Nenastala by súčasná situácia," poznamenal.



Parlament ani v opakovanej voľbe nikoho nezvolil, a tak prezident SR Andrej Kiska nemá ako vymenovať nových ústavných sudcov. V sobotu 16. februára sa skončí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Keďže parlament kandidátov nezvolil, bude nová voľba.



M. Číž o nezvolení kandidátov na sudcov ÚS: Ani pápež nie je zvolený na prvýkrát

Voľba kandidátov na ústavných sudcov je zložitá, ani pápež nie je zvolený na prvýkrát. Takto reagoval poslanec Smeru-SD Miroslav Číž na to, že parlament nezvolil ani v opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov.



Číž uviedol, že sa v koalícii diskutovalo o tom, že by sa dohodli na zvolení šiestich kandidátov. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár tvrdí, že dohoda bola, jeho strana a SNS ju dodržali. Číž dohodu nepotvrdil. "Bol to jeden z variantov," uviedol.



Keďže sa podľa neho neukázal zmysluplný záver, ako postupovať pri voľbe, Smer-SD hlasoval podľa svojho rozhodnutia. Jeho poslanci mali voľnú ruku, viacerí vhadzovali prázdne lístky.



