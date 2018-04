Reakcie politikov na skončenie T. Gašpara vo funkcii

Most-Híd:Rozhodnutie premiéra je konštruktívne, je to v záujme nápravy obrazu PZ

PREČÍTAJTE SI AJ: Gašpar končí vo funkcii policajného prezidenta k 31. máju

SNS: A. Hrnko nie je nadšený tým, že T. Gašpar končí vo funkcii

SaS: Gašpar mal odstúpiť okamžite, vyzerá to, ako by mal ešte niečo pozametať

B. Kollár: Je vidieť, že premiér P. Pellegrini začína byť autonómnejší

I. Matovič: Koniec T. Gašpara je veľké víťazstvo ľudí požadujúcich jeho odchod

Bratislava 17. apríla (TASR) - Odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara je minimum, vláda musí začať pracovať. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska po tom, ako premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) oznámil, že sa s Gašparom dohodli na jeho odchode z funkcie k 31. máju.napísal na sociálnej sieti prezident. Gašpar podľa Kisku premeškal všetkyHlava štátu zdôrazňuje dôležitosť výberu osoby nového ministra vnútra.vysvetlil. Nový minister musí podľa Kisku posilniť garancie nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, aj množstva nevyriešených káuz.uzavrel prezident.Koaličný Most-Híd považuje rozhodnutie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) za konštruktívne. Ním zvolený krok označila vládna strana za potrebný.povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Podpredseda SNS Anton Hrnko nie je nadšený informáciou, že policajný prezident Tibor Gašpar končí vo funkcii najneskôr koncom mája.Hrnko zároveň očakáva, že Gašpar do tohto termínupovedal Hrnko. S výmenou policajného prezidenta počítal až v súvislosti s prijatím nového zákona, ktorý voľbu policajného prezidenta rieši.Policajný prezident by nemal odstúpiť koncom mája, ale okamžite. Myslí si to podpredseda SaS Ľubomír Galko. Polícia má podľa neho nastavený systém fungovania a nikto nie je nenahraditeľný.konštatuje Galko na svojom facebookovom profile.Odstúpenie ministra vnútra a následné oznámenie odchodu policajného prezidenta považuje zaZároveň vyzýva verejnosť, aby pokračovala vo vyvíjaní tlaku na zmenu niektorých policajných funkcionárov.tvrdí.Je vidieť, že predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) začína byť autonómnejší. Vyhlásil to líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár, ktorý sa pýtaReagoval tak na premiéra, ktorý v utorok oznámil, že sa dohodol s policajným prezidentom Tiborom Gašparom na tom, že skončí vo funkcii najneskôr koncom mája.skonštatoval pre TASR Kollár.Koniec policajného prezidenta Tibora Gašpara je veľké víťazstvo ľudí vytrvalo požadujúcich jeho odchod. Uviedol to predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorému sa však nepozdáva naťahovanie času do konca mája.doplnil Matovič.Policajný prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.