Reakcie politikov na verdikt o nerozpustení ĽSNS

Bratislava 29. apríla (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) rešpektuje rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý nerozpustil ĽSNS. Komentovať ho nemieni. Na tlačovej konferencii v parlamente zároveň vyhlásil, že s ĽSNS nikdy spolupracovať nechce.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR v pondelok zamietol návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Najvyšší súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu, a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne.Návrh na rozpustenie strany podal na NS generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. Vo veci rozhodoval senát pod vedením predsedníčky Jany Zemkovej.NS SR už raz rozhodoval o zákaze činnosti krajne pravicovej strany Slovenská pospolitosť - Národná strana, ktorej viacerí členovia vtedy čelili obvineniam z trestných činov. Predchodkyňu ĽSNS zakázal.Rozhodnutie o nerozpustení parlamentnej ĽSNS strana Most-Híd "musí" rešpektovať. Spoločnou úlohou všetkých demokratických síl v krajine je podľa strany vyrovnať sa s týmto rozhodnutím vo všetkých voľbách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár s tým, že strana nevidí dôvod meniť svoj postoj voči ĽSNS. Naďalej nemieni s jej predstaviteľmi rokovať ani hlasovať ako doteraz.uviedla.Debnár pripomenula, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodoval o druhej strane Mariana Kotlebu, ktorá takisto prezentuje deštruktívne názory.doplnila.Senát NS SR zamietol v pondelok návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Návrh na rozpustenie strany podal na NS generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017. Vo veci rozhodoval senát pod vedením predsedníčky Jany Zemkovej. Prvý raz sa začalo vo veci konať 9. apríla za prísnych bezpečnostných opatrení.Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je od začiatku až doteraz stranou, ktorá síce sofistikovanejšie ako v minulosti, ale stále vykazuje prvky fašizmu. Pre TASR to v pondelok uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) s tým, že ide o jeho občiansky názor a zároveň akceptuje rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý stranu v pondelok nerozpustil.povedal na margo ĽSNS Gál.Dodal, že viackrát v minulosti zdôraznil, že ani on, ani strana Most–Híd nepodporuje ani nikdy nebude podporovať fašistov.povedal na záver.Ministerstvo vnútra (MV) SR rozsudok Najvyššieho súdu v prípade ĽSNS rešpektuje. Pre TASR to uviedla Petra Friese z tlačového odboru Kancelárie MV SR. Reagovala tak na rozhodnutie nerozpustiť stranu Mariana Kotlebu.doplnila Friese.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR zamietol návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Rozhodnutie oznámil na pondelkovom pojednávaní.Lídra SaS Richarda Sulíka rozhodnutie o nerozpustení ĽSNS neprekvapuje, nevidel dostatočné dôvody na rušenie tejto strany. Poraziť ju podľa neho treba v politickej súťaži, a to "konceptmi, programom, ľuďmi, skúsenosťami".Sulík kritizoval v tejto súvislosti generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára.vyhlásil.Predseda SaS tiež pripomenul, že s ĽSNS odmietol prípadnú koaličnú spoluprácu.uviedol jeden z dôvodov nespolupráce so stranou Kotlebu.