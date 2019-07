Reakcie politikov na zvolenie von der Leyenovej ako predsedníčky EK

Prečítajte si aj: EP podporil von der Leyenovú do funkcie šéfky Európskej komisie



M. Klus považuje výber U. von der Leyenovej za kompromis, Ľ.Blaha ho kritizuje

Bratislava 17. júla (TASR) - Čas ukáže, či budú brať svetoví lídri ako partnerku Ursulu von der Leyenovú, ktorú v utorok europoslanci zvolili za predsedníčku Európskej komisie (EK). V súvislosti s jej zvolením to skonštatovala koaličná SNS. Hnutie Progresívne Slovensko si myslí, že má šancu byť dobrou šéfkou komisie.SNS rešpektuje jej zvolenie bez emócií. "Čas ukáže, či ju prezident Trump alebo Putin budú brať ako partnerku na politiku," povedala pre TASR hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.skonštatoval europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Poznamenal, že Leyenová si osvojila kľúčové progresívne priority, ako prechod na zelenú ekonomiku, posilnenie právneho štátu či prehĺbenie demokracie na európskej úrovni.dodal s tým, že aj preto jej dali hlas.Podotkol, že strana zostala sklamaná z netransparentného spôsobu výberu Leyenovej aj z toho, že krajiny strednej a východnej Európy neobsadia žiaden post vo vedení EÚ. Za kľúčové považuje, aby EK pod novým vedením ukázala, že bude pracovať pre všetkých európskych občanov.Europoslanec za hnutie OĽaNO Peter Pollák verí, že Leyenová dodrží svoje slovo a čoskoro urobí reálne kroky v duchu opatrení, ktoré osobne prezentovala.uviedol Pollák.Strana Most-Híd tvrdí, že v záujme Únie je, aby nová šéfka dokázala presadiť svoj program.myslí si Most-Híd.Zvolenie Ursuly von der Leyenovej za predsedníčku Európskej komisie (EK) je vrcholom európskeho kompromisu, nebude to mať ľahké. Myslí si to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Martin Klus (SaS). Predseda výboru Ľuboš Blaha (Smer-SD) negatívne vníma, že vedúce pozície EÚ neobsadili zástupcovia strednej a východnej Európy.Klus víta, že bude na čele EK žena. Očakáva od nej, že bude citlivejšia aj k regionálnej proporcii, keďže stredná a východná Európa nemá zastúpenie napríklad v Rade Európy.poznamenal.Myslí si však, že to nebude mať ľahké aj vzhľadom na kompromis pri jej voľbe a tesné zvolenie v Európskom parlamente (EP).myslí si. Poukázal napríklad na reformu azylovej politiky a rozdelenie migračnej záťaže medzi krajiny. Za najväčší kameň úrazu považuje vyjadrenia o zrušení jednomyseľnosti, ktorá platí pri rozhodnutiach o zahraničnopolitickej orientácii EÚ.Blaha považuje za nešťastné, že na vedúce európske pozície boli vybraní iba západoeurópski politici zo starých členských štátov. Považuje to za signály, že stredná Európa nemá spolurozhodovať, ale len poslúchať.tvrdí.Podotkol, že EÚ je často kritizovaná pre dominanciu Nemecka, preto nehodnotí pozitívne výber nemeckej političky, hovorí o zmene EÚ na 'Nemeckú úniu'. Tvrdí, že Leyenová patrí medzi najslabšie ministerky v nemeckej vlády,Ako kompromis naprieč politickými frakciami či regionálnymi koalíciami vníma tento výber podpredsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová z klubu Mosta-Híd.povedala pre TASR. Za sympatické podľa vlastných slov považuje Leyenovej ambície systémového prístupu k aktuálnym výzvam, napríklad v otázke boja proti klimatickým zmenám.Nemecká politička Ursula von der Leyenová (60) sa od 1. novembra stane prvou ženou na čele Európskej komisie, kde vystrieda Jeana-Clauda Junckera. V utorňajšej tajnej voľbe o tom rozhodli poslanci Európskeho parlamentu. Za von der Leyenovú hlasovalo 383 zo 747 prítomných poslancov, proti sa ich vyslovilo 327 a 22 sa zdržalo hlasovania. Požadované minimum bolo 374 hlasov, nová šéfka EK tak prešla iba o deväť hlasov.