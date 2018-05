Reakcie na vymenovanie nového prezidenta policajného zboru

G. Grendel: M. Lučanský je ľavá ruka R. Kaliňáka

Ľ. Galko: Menovanie M. Lučanského je drzý a arogantný krok Smeru-SD

Mimovládky: Slovensko potrebuje na čele PZ čistého človeka, M. Lučanský to nie je

Bratislava 30. mája (TASR) -Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je pravou rukou jej predchodcu Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a nový policajný prezident Milan Lučanský je jeho ľavou rukou. Na tlačovej konferencii to uviedol opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO).povedal Grendel.Pripomenul, že po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej vznikol tlak, aby Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar odišli z funkcií.ozrejmil.Podľa Grendela je škoda, že sa Saková už pri výbere dočasného policajného prezidenta neriadila princípmi, ktoré navrhuje v novom zákone o policajnom zbore.dodal Grendel.Policajný zbor SR povedie Milan Lučanský. Doterajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra vymenovala v stredu do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ujme sa jej od 1. júna.Menovanie Milana Lučanského za policajného prezidenta je drzým a arogantným krokom najmä strany Smer-SD voči občanom SR. Vyhlásil to podpredseda opozičnej SaS Ľubomír Galko s tým, že Lučanský by vzhľadom na svoje kontakty naosoby a nevyjasneným majetkovým pomerom nemal byť ani šéfom inšpekcie ministerstva vnútra, tobôž policajným prezidentom.povedal Galko.Za zvlášť odpudzujúce označil, že táto nominácia prešla aj cez koaličný Most-Híd.myslí si. Na otázku, či je Lučanský ešte horší výber ako jeho predchodca Gašpar, Galko odpovedal, že je to z blata do kaluže. On sám je presvedčený, že v polícii je množstvo slušných ľudí, ktorí by túto funkciu mohli zastávať. Na druhej strane Galko pripúšťa, že nikto z nich nechce mať na čele pečiatku Smeru-SD.Vymenovanie Milana Lučanského za policajného prezidenta je veľmi zlou správou pre občanov Slovenska. Uvádza to vo svojom vyhlásení Iniciatíva Chceme veriť, podľa ktorej pokračuje trend obsadzovania rezortu vnútra ľuďmi blízkymi exministrovi Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD). Lučanského navyše iniciatíva nepovažuje za osobu s čistým štítom. Pripomína, že čelí nedošetreným podozreniam.poukazuje iniciatíva s tým, že generálna prokuratúra dostala pred dvoma mesiacmi žiadosť o preverenie podozrení z nelegálnych zdrojov, ktorými mal Milan Lučanský financovať kúpu apartmánu na Floride.odáva iniciatíva s tým, že pôvod zdrojov pre financovanie majetku Lučanský nikdy uspokojivo nevysvetlil a nepreukázal.povedala médiám Zuzana Wienk z Iniciatívy Chceme veriť.Iniciatíva je sklamaná, pripomína vyjadrenia premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o dôležitosti nominácie a o tom, že to má byť signál verejnosti.Občiansku iniciatívu Chceme veriť zastrešujú organizácie Aliancia Fair-play, Via Iuris, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Pontis a Nadácia Zastavme korupciu.