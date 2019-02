Recidivistu M. Kavického odsúdili za vraždu na doživotie

Väčšinu svojho života strávil vo väzení za mrežami, bol obžalovaný z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu so zločinom porušovania domovej slobody.

Bratislava 5. februára (TASR) – Trinásťkrát súdne trestaného Miroslava Kavického v utorok senát Najvyššieho súdu (NS) SR odsúdil za vraždu pracovníčky nebankovej spoločnosti Ľudmily K. na doživotný trest odňatia slobody. NS SR tak na svojom verejnom zasadnutí potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, zo septembra minulého roku. Verdikt je právoplatný.



"Rozsudok súdu pokladáme za správny a zákonný. Dokazovaním bolo preukázané, že spoločne s ďalšou osobou prepadli Ľudmilu K. so snahou olúpiť ju. Skutok vraždy vykonal napokon obžalovaný Kavický sám. Prvostupňový súd sa náležite vysporiadal so všetkými okolnosťami, správne kvalifikoval trestný čin aj výšku trestu," uviedol v zdôvodnení rozsudku predseda senátu NS SR. Senát v utorok zároveň zamietol žiadosť obžalovaného o prepustenie na slobodu. Riziko recidívy Kavického je veľmi vysoké. "Nie je nádej na jeho nápravu," dodal predseda senátu.



Muž, ktorý má v súčasnosti 62 rokov, väčšinu svojho života strávil vo väzení za mrežami, bol obžalovaný z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu so zločinom porušovania domovej slobody. Senát prvostupňového súdu ŠTS v Banskej Bystrici ho 17. septembra odsúdil na súhrnný trest odňatia slobody na doživotie a trest by si mal odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Voči verdiktu sa Kavický, pôvodom z Českej republiky, odvolal, a preto sa v utorok kauzou zaoberal NS SR. Svoju vinu popiera. Na verejné zasadnutie ho v utorok eskortovali kukláči.



"Súd hodnotil dôkazy jednostranne a v neprospech môjho klienta," uviedol obhajca obvineného vo svojej záverečnej reči. Zároveň navrhol NS SR, aby rozsudok prvostupňového súdu zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie. Rozsudok ŠTS nie je podľa jeho slov zákonný a nebolo preukázané, žeby sa trestného činu dopustil. "Rok som maródoval s nohou a nemohol som spáchať túto trestnú činnosť. Chodil som vtedy o barlách. Nebol som schopný zabiť ani hydinu doma, musela to robiť moja žena, ako by som mohol spáchať vraždu," povedal vo svojej záverečnej reči Kavický, ktorý mal začiatkom roku 2009 úraz na kolene, o čom sú podľa neho aj záznamy.



Podľa obžaloby mal v roku 2011 spolu s ďalšou nestotožnenou osobou usmrtiť Ľudmilu K., v úmysle zmocniť sa finančných prostriedkov pochádzajúcich zo spoločnosti Provident Financial, ako aj z predaja rodinného domu. Odsúdený poškodenú z uvedených dôvodov mal telefonicky vylákať na stretnutie za účelom obchodu, kde ju nezisteným spôsobom usmrtil.



Už ako 20-ročný sa podľa medializovaným informácií Kavický dopustil dávnejšie, a to v roku 1978 svojej prvej vraždy. Vtedy dokopal svoju priateľku a hodil ju do potoka. Viaceré tresty mu však boli zahľadené.



Vyššie spomínaná - druhá zavraždená v jeho réžii - Ľudmila K. z Novej Bane mala v čase svojej smrti 57 rokov. Po vražde bola nezvestná približne päť rokov. Až v roku 2016 našli policajti jej pozostatky pri tajchu v rekreačnej oblasti Novej Bane. Kavického usvedčoval jeho známy Roman K. Podľa Kavického ide však o nedôveryhodného svedka, v minulosti súdne trestaného. V prípade tejto vraždy sa snažil Kavický čo najviac sťažiť vyšetrovateľom prácu. Aby nemohli zavraždenú identifikovať, odrezal jej hlavu od tela, znetvoril tvár a rozlámal dlhé kosti. Po vražde sa vybral do bytu ženy a ukradol jej najmenej 1600 eur.



V minulosti Kavického súdili okresné súdy vo Zvolene, Nitre a Žiari nad Hronom za rozličnú, väčšinou násilnú trestnú činnosť. Podľa ŠTS by už nikdy nemal byť prepustený na slobodu. Podľa znalcov nie je schopný žiť normálnym životom. Po rozsudku minulý rok vykrikoval, že je nevinný a na médiá podá žalobu a bude žiadať odškodné, lebo z neho urobili vraha. Vyšetrovateľa prípadu posielal dokonca na psychiatriu.