Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Peter Šimko sa ujal funkcie

Bratislava 6. novembra (TASR) - Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave Peter Šimko sa v utorok na slávnostnej inaugurácii ujal svojej funkcie. Akademický senát Šimka do funkcie schválil jednomyseľne, a to na obdobie od 4. októbra 2018 do 3. októbra 2022.



Šimko pre TASR priblížil, že nie je jednoduché pokračovať v takej situácii, v akej sa SZU nachádza. "Myslím si, že sme momentálne v dobrom stabilnom stave. Našou víziou je robiť stopercentne to, čo sme si zaumienili. To znamená špičkovo pripravovať študentov jednak na medicínu, jednak na ostatné zdravotnícke povolania a venovať sa ďalšiemu vzdelávaniu lekárov vo všetkých akreditovaných odboroch," vysvetlil.



Rektora SZU tešia nové laboratóriá a učebne pre zubné lekárstvo. Zmena by mala nastať aj na postoch všetkých štyroch prorektorov, ktorým skončilo funkčné obdobie. "Akademickému senátu budú navrhnutí noví prorektori, ktorí sa budú venovať vede, výskumu, postgraduálnemu, pregraduálnemu a ďalšiemu vzdelávaniu," prezradil pre TASR.



Podľa Šimka je univerzita "chronicky nedofinancovaná". "Financovanie je Achillovou pätou všetkých vysokých škôl, nielen našej. U nás sa to významne zhoršilo pred desiatimi rokmi. Odvtedy sa z určitých záväzkov, respektíve dlhov spamätáva. Niečo sa nám už podarilo spraviť, niečo nie," vysvetlil pre TASR.



Rektor univerzity reagoval aj na plány zlúčenia SZU s Univerzitou Komenského, ktoré načrtol bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). "Vždy som bol za to, že nemáme rušiť veci, ktoré dobre fungujú. Medzi také patrí aj naša univerzita," doplnil.



Šimko vyzdvihol aj spolupracovníkov a kolegov na univerzite. "Je to taká čerešnička v medicínskom vzdelávaní, pretože aj študentov máme oproti ostatným lekárskym fakultám oveľa menej. Rádovo je to šesť- až sedemnásobne menej. Kvalita praktickej výučby je tak na vysokej úrovni," vysvetlil.



Štátna SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.



Bratislavský rodák Peter Šimko (1955) je odborníkom v oblasti chirurgie. Je zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie v Nemocnici akademika Ladislava Dérera v Bratislave a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre úrazovú chirurgiu. Je nositeľom ocenení Kostlivého cena Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Ceny SLS za najlepšiu publikáciu roka. Úspešne operoval tiež niekoľko ústavných činiteľov. Publikoval viacero karentovaných publikácií, prevažne v zahraničných periodikách európskeho a svetového významu. Zahradníčkova cena za najlepšiu prácu publikovanú v roku 2009 (ČR). V roku 2013 bol nominovaný a získal najviac hlasov vo výbere Top lekárov v odbore chirurgia.