Rektor UK Števček sa chce zamerať na štyri piliere rozvoja univerzity

Bratislava 9. apríla (TASR) – Nový rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček sa chce počas svojho pôsobenia na univerzite zamerať na štyri základné piliere rozvoja univerzity. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Prvým pilierom je PR a marketing univerzity. "Súvisí to s otázkou odlevom študentov do zahraničia, či naozaj odchádzajú tí najlepší a či my ponúkame menšiu kvalitu ako zahraničné univerzity. Tvrdím, že nie. My sme kvalitou porovnateľní so špičkovými európskymi univerzitami, ale zaostávame v umení vedieť predať sa," poznamenal Števček. Podľa neho je dôležité, aby sa univerzity vedeli viac otvoriť nárokom mladých ľudí, zatraktívniť sa, či zelektronizovať sa a sústrediť sa na to, aby sa vedela univerzita predať.



Za druhý pilier Števček označil excelentnosť vedy a výskumu. "Mali by sme sa zamerať na podporu kvalitnej vedy a výskumu a oddeľovať to od tých menej kvalitných zložiek. Nová Slovenská akreditačná agentúra, ktorá bola zriadená, má pripraviť takzvané štandardy vedy, výskumu a vzdelávania a vysoké školy sa budú musieť s nimi popasovať," povedal Števček.



Spôsob nakladania s majetkom je tretí pilier, na ktorý sa chce nový rektor najväčšej slovenskej univerzity počas nasledujúcich piatich rokov vo funkcii zamerať. "Chcem akcentovať viac podnikateľskú činnosť. Z nedodatočných alebo neštátnych zdrojov vieme podľa mňa rádovo vygenerovať iné peniaze, keď sa budeme inak správať k majetku, trošku viac trhovo a komerčne," povedal rektor s tým, že peniaze, ktoré z týchto zdrojov univerzita získa, môže alokovať predovšetkým na podporu zotrvania mladých ľudí na škole. Podľa neho najmä doktorandi, ktorí skončia štúdium, často odchádzajú do súkromného sektora. "Keď tu chceme zastabilizovať mladých, perspektívnych ľudí, ktorým patrí budúcnosť, musíme ich vedieť aj finančne motivovať," dodal.



Za štvrtý pilier označil Števček "spoločenský výtlak univerzity". "Chcem, aby sa univerzita stala referenčným bodom vo verejnom diskurze. Máme tu odborníkov na všetko, čo si zmyslíte a spravidla tých najlepších odborníkov, ktorí na Slovensku sú. Univerzita Komenského by sa chcela stať mienkotvornou inštitúciou," uzavrel Števček.