Rektori univerzít študentom nechcú dať kvôli voľbám na piatok voľno

Bratislava 7. novembra (TASR) – Rektori viacerých slovenských univerzít podporujú účasť študentov na komunálnych voľbách, ktoré budú v sobotu 10. novembra. Rektorské voľno im však na piatok 9. novembra udeliť neplánujú.



"Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Karol Mičieta podporuje účasť študentov UK na komunálnych voľbách, avšak nemôže udeliť ďalšie rektorské voľno, keďže v tomto roku už využil maximálnu možnú stanovenú kvótu na udelenie rektorského voľna," povedala pre TASR Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK. Ako ďalej doplnila, na viacerých fakultách najväčšej univerzity na Slovensku výučba denných študentov v piatok neprebieha.



Vyučovať podľa rozvrhu sa bude deň pred voľbami aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre. "Vedenie SPU sa rozhodlo neudeliť dekanské voľno pre externých študentov ani v sobotu, keď budú prebiehať voľby do samospráv obcí," uviedla pre TASR tlačová hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Ani Prešovská univerzita v Prešove neplánuje udeliť rektorské voľno, TASR to potvrdila hovorkyňa univerzity Anna Polačková. Rektorské ani dekanské voľno nebudú mať ani študenti Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako potvrdila TASR hovorkyňa univerzity Linda Babušík Adamčíková, "rozvrhy vyučovania umožňujú študentom pricestovať včas do miesta trvalého pobytu a participovať na volebnom akte."



Iniciatívy Za slušné Slovensko a Nie je nám to jedno poslali rektorom a dekanom slovenských univerzít výzvu ku komunálnym voľbám, aby na piatok udelili študentom rektorské alebo dekanské voľno. "V prípade, ak nie je možné udeliť rektorské alebo dekanské voľná, dovoľujeme si vás požiadať o skrátenie výučby alebo presunutie výučby tak, aby študenti mohli v piatok čo najskôr cestovať do svojich domovov," uvádza sa v spoločnej výzve iniciatív. Rovnako na rektorov a dekanov fakúlt apelovali, aby vyzvali študentov k tomu, aby išli voliť.