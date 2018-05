Rektorská konferencia má výhrady k zákonom o vysokých školách

V návrhu novely vysokoškolského zákona sa podľa Slovenskej rektorskej konferencie objavilo množstvo technických problémov a nejasností v interpretácii.

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenská rektorská konferencia (SRK) má viaceré pripomienky k návrhom zákonov, ktorými sa mení zákon o vysokých školách či zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. TASR informoval prezident SRK Rudolf Kropil.



SRK má okrem iného výhrady k obsadzovaniu funkcií docentov a profesorov tak, ako to predpokladá návrh zákona. „Obsadzovanie funkcií docentov a profesorov bez príslušných konaní nebude prispievať ku zvyšovaniu kvality vysokých škôl. Ide o nesystémové opatrenie vytvárajúce dvojkoľajnosť v podobe skutočného postavenia docenta a profesora, čo zároveň znižuje vážnosť týchto titulov a to, ako sa dosiahli. Ak sa ponechala koncepcia týchto titulov, nemala by sa zároveň vytvárať možnosť ich obchádzania,“ skonštatovala SRK.



Novelám vyčíta aj dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti. „Dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti podľa dvoch zákonov, jedného osobitného a jedného všeobecného, ako aj dvojakých kritérií pripravovaných Akreditačnou agentúrou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR narušuje princíp nezávislosti Akreditačnej agentúry a prehľadnosť konaní, nerieši sa požiadavka nevyhnutného prepojenia vzdelávacej a výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl,“ uviedla SRK, ktorá požaduje účasť na tvorbe novej verzie Sústavy študijných odborov SR.



V návrhu novely vysokoškolského zákona sa podľa Slovenskej rektorskej konferencie objavilo množstvo technických problémov a nejasností v interpretácii pri evidencii publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl.



Podľa SRK boli návrhy zákonov schválené s pripomienkami na vláde SR a následne zaradené do programu Národnej rady SR.