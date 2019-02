Remišová:Chyba pri hodnotení projektov na vedu sa stala pri kopírovaní

Pri kauze s dotáciami sa podľa Remišovej ukázalo množstvo pochybení a nezrovnalostí, ktoré šéfka rezortu doteraz nedokázala hodnoverne vysvetliť.

Bratislava 5. februára (TASR) - Chyba pri hodnotení projektov na prideľovanie stimulov na výskum a vývoj sa nemohla stať pri samotnom hodnotení, ale pri kopírovaní. Uviedla to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO) na utorkovej tlačovej besede v reakcii na pondelkové (4. 2.) vyjadrenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS). Remišová opätovne vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby ministerku odvolal, inak bude iniciovať jej odvolávanie v parlamente, na ktoré už sú zozbierané potrebné podpisy poslancov.



Opozičná poslankyňa tvrdí, že chyba, pre ktorú firma NaviDate získala počet bodov potrebný na získanie dotácie, sa mohla stať len pri kopírovaní. "Pri kopírovaní na prvom hárku sa tie body zrazu skopírovali tak, že sú vyššie o desať bodov a tých desať bodov spôsobilo to, že tá firma dotáciu dostala, hoci ak by dostala 84 bodov, tak by ju predbehli ďalšie dve firmy," priblížila s tým, že nie je možné podporiť horšiu firmu len preto, že žiada menej peňazí.



Pri kauze s dotáciami sa podľa Remišovej ukázalo množstvo pochybení a nezrovnalostí, ktoré šéfka rezortu doteraz "nedokázala hodnoverne vysvetliť". V utorok preto podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu a trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze dotácií projektov na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Odvolanie ministerky z funkcie žiada od premiéra aj opozičná SaS. "Žiadame premiéra Petra Pellegriniho, aby v záujme zastavenia tých najväčších podvodov odvolal Martinu Lubyovú z postu ministerky školstva. Škandálom okolo prideľovania dotácií na vedu a výskum sa dostala na tú istú úroveň ako jej predchodca Peter Plavčan. Preto by ju mal postihnúť aj rovnaký osud," uviedol poslanec parlamentu za SaS Branislav Gröhling. Liberáli upozorňujú, že odvolaním generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky a podaním trestného oznámenia Lubyová priznala všetky chyby, ktoré jej vyčíta opozícia a mimovládna organizácia Zastavme korupciu.



Ministerka v pondelok uviedla, že pri hodnotení projektov na prideľovanie stimulov podľa ministerky zlyhala jedna osoba, ktorú už vyzvali, aby to vysvetlia. Potvrdila tiež, že pre chyby pri hodnotení žiadostí o stimuly odvolá generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mareka Hajduka.