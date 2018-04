Remišová dáva podnet na ÚVO a PMÚ k tendru, kde súťažila firma Bonul

V. Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal R. Fico demisiu, uzatvoril Zbor väzenskej a justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5 milióna eur.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR by mali preveriť verejné obstarávanie, v ktorom sa zúčastnila firma Bonul nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra. Myslí si to poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová, ktorá sa obrátila s podnetmi na tieto úrady.



Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal Robert Fico (Smer-SD) demisiu, uzatvoril Zbor väzenskej a justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5 milióna eur.



Do verejného obstarávania sa podľa poslankyne zapojili tri spoločnosti - Adotel-Hex zo Žiliny a spoločnosti Bonul a VEL Security (predtým BMN Security) z Nitrianskeho okresu. Víťazom verejného obstarávania sa stala práve spoločnosť VEL Security, ktorá bola podľa hnutia OĽaNO v minulosti prepojená na druhého súťažiaceho – SBS Bonul.



Remišová upozornila, že podobný scenár sa odohral pri súťaži firiem Bonul a BMN Security aj v minulosti, keď médiá priniesli podozrenia z prepojenia oboch firiem. Pri verejnom obstarávaní takisto nie sú podľa hnutia zverejnené príslušné dokumenty, ktoré by sa zverejňovať mali.



"Nedávno vyšli vo viacerých médiách články o aktivitách nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra a jemu blízkych ľudí, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Najvýraznejšie a najznámejšie sú aktivity jeho firmy Bonul, okrem iného pozoruhodná úspešnosť firmy pri štátnych zákazkách v réžii nominantov strany Smer-SD," opísala Remišová.



Zdá sa však podľa nej, že skupina tohto podnikateľa a okruh spriaznených firiem je oveľa širší. "Po vražde Jána Kuciaka sme žiadali, aby polícia objektívne preverila a vyšetrila všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal, vrátane tých, ktoré sa týkajú nitrianskeho podnikateľa. No ťažko uveriť tomu, že naozaj príde spravodlivosť, ak policajný prezident Tibor Gašpar je rodina s nitrianskym oligarchom," doplnila Remišová.