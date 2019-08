Reakcie opozičných politikov na vyjadrenia špeciálnej prokuratúry

Remišová zdôraznila závažnosť prepojení predstaviteľov štátnych orgánov s ľuďmi okolo podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Trestná činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov by sa mala vyšetriť. Poslankyňa Národnej rady SR a predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová hovorí o vyvodení trestnoprávnej aj politickej zodpovednosti. Reagovala na informácie o prebiehajúcom vyšetrovaní trestných činov predstaviteľov štátnych orgánov, o čom v pondelok informovali dozoroví prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka.



Remišová zdôraznila závažnosť prepojení predstaviteľov štátnych orgánov s ľuďmi okolo podnikateľa Mariana K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. "Má ísť o veľmi dôležité mená, ktoré komunikovali s Marianom K. a následne aj istým spôsobom konali. Každý, kto na tomto obludnom systéme participoval, musí niesť plnú zodpovednosť," uviedla na sociálnej sieti.



Za zvláštny považuje prístup prokuratúry k nitrianskemu podnikateľovi Norbertovi Bödörovi. Prokurátori podľa jej slov potvrdili dostatok zákonných dôvodov na domovú prehliadku a zadržanie Bödöra. "Avšak o plánovanom úkone sa dozvedel, preto ho zrušili," podotkla s tým, že je nutné sa pýtať, či neexistuje ohrozenie vyšetrovania z jeho strany.



Koalícia mimoparlamentných strán PS a Spolu chcú vymeniť súčasných politikov s podobnými prepojeniami za ľudí, "ktorí nie sú zaťažení žiadnymi kontaktmi s mafiou". Zdôraznili, že stoja za prokurátormi, vyšetrovateľmi a policajtmi, vďaka ktorým sa odhaľujú "fakty o fungovaní mafiánskych praktík" generácie Mariana K. na Slovensku.



"S hrôzou zisťujeme, ako fungovalo prepojenie zločinu so štátom a kto všetko tomu slúžil. To je veľmi zlá správa. Dobrá správa je, že nikdy nie je neskoro, začať odznovu," skonštatovalo v tejto súvislosti KDH. Tridsiate výročie Novembra '89 považuje hnutie za symbolické, a to nielen pre nový začiatok, ale aj na urobenie poriadku.



V rámci vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vyšetruje ÚŠP aj trestnú činnosť predstaviteľov štátnych a justičných orgánov. Prokurátor ÚŠP to povedal na tlačovej konferencii v Pezinku s tým, že o nej získali vážne poznatky. Potvrdil tiež informáciu, že sa Norbert Bödör dozvedel o jeho plánovanom zadržaní, v dôsledku čoho bol súhlas na jeho zadržanie zrušený. Dodal, že obžaloby v prípade vraždy novinára by mohli byť vznesené do konca novembra tohto roka. Marian K. by mal byť podľa prokurátorov zatiaľ finálnym objednávateľom vraždy novinára.