René Vanek zatiaľ zostáva radovým prokurátorom GP SR

Dôvodom zrušenia funkcie Vanekovi boli medializované informácie týkajúce sa jeho komunikácie s obvinenou Alenou Zs., ktoré si generálny prokurátor overil z viacerých zdrojov.

Bratislava 31. januára (TASR) - René Vanek, ktorému generálny prokurátor Jaromír Čižnár zrušil 15. januára poverenie vykonávať funkciu námestníka generálneho prokurátora pre netrestný úsek, zostáva zatiaľ radovým prokurátorom Generálnej prokuratúry SR (GP SR). Informovala o tom generálna prokuratúra.



"JUDr. René Vanek je radovým prokurátorom netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR," uviedla vo štvrtok pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Na otázku, či tento stav pôsobnosti Vaneka aj ostane, uviedla, že "v tejto chvíli je to predčasná otázka, pretože JUDr. Vanek si čerpá dlhšiu dovolenku."



Dôvodom zrušenia funkcie Vanekovi boli medializované informácie týkajúce sa jeho komunikácie s obvinenou Alenou Zs., ktoré si generálny prokurátor overil z viacerých zdrojov. Alena Zs. je jedna zo štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najnovšie je obvinená i v prípade vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka.



"Takéto konanie považuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár za nezlučiteľné s funkciou námestníka generálneho prokurátora, ktorá je jednou z najvyšších funkcií v rámci rezortu prokuratúry," povedala v polovici januára hovorkyňa GP SR.



"Mrzí ma to. Bola to veľká chyba a zaplatil som za ňu. Bola chyba, že som komunikoval s neznámou osobou," uviedol následne pre TASR Vanek. Vyslovil pritom úprimnú ľútosť, že roky poctivej práce sú takouto chybou vymazané.



Viaceré zdroje z prostredia justície v uplynulých dňoch TASR potvrdili, že Vanek svoje predchádzajúce funkcie zastával profesionálne a poctivo. Podľa nich na strane druhej mal však potom, ako zistil, kto je spomínaná neznáma žena, informovať okamžite svojho nadriadeného. S neznámou osobou vôbec nemal komunikovať, keď už z titulu svojej pozície prešiel bezpečnostnými previerkami a bol určite poučený.



Vanek pred zrušením funkcie potvrdil, že v roku 2013 ho cez "messenger" oslovila neznáma žena. Ako tvrdí, odvtedy si "raz za čas" napísali o jednoduchých súkromných veciach. "Mala prezývku Ali Ajuška a nikdy som nemal vedomosť o jej skutočnom priezvisku, ani o tom, s kým je v kontakte. Nikdy som sa s ňou osobne nestretol," tvrdil Vanek. Ich posledná komunikácia bola podľa Denníka N tri dni pred zadržaním Aleny Zs., čo bolo 28. septembra 2018.



Čižnár následne požiadal Vaneka o vysvetlenie. GP SR však deklarovala, že Vanek vo veci vraždy Kuciaka a Kušnírovej nemá, ani nemal vplyv na vyšetrovanie.



Generálny prokurátor vymenoval do funkcie prvého námestníka generálneho prokurátora Vaneka 8. augusta 2013. Vanek dovtedy pôsobil na Krajskej prokuratúre v Bratislave vo funkcii námestníka a zároveň tu zastával aj post hovorcu. Predtým pracoval na okresných prokuratúrach v Senici a Malackách.