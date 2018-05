Rezort diplomacie: Indexácia prídavkov nie je v súlade s právom EÚ

Podľa agentúry DPA by sa navrhované škrty by mali postihnúť predovšetkým rodiny, ktorých deti žijú na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

Bratislava 2. mája (TASR) - Rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí nie je v súlade s legislatívou EÚ. V rozhovore pre TASR na to upozornil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Peter Susko.



"Snahy rakúskej vlády zaviesť vnútroštátnu úpravu, ktorou sa výška prídavkov na deti má určovať podľa životnej úrovne krajiny bydliska dieťaťa, berieme na vedomie, ale súčasne zastávame názor, že takáto právna úprava nie je v súlade s legislatívou EÚ," uviedol Susko.



Hovorca MZVaEZ taktiež pripomenul, že Slovensko s rakúskou stranou na túto tému opakovane diskutovalo.



Rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku sa - v prípade schválenia predmetného zákona parlamentom - majú s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách.



Podľa agentúry DPA by sa navrhované škrty by mali postihnúť predovšetkým rodiny, ktorých deti žijú na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Deti žijúce vo Švajčiarsku alebo Belgicku naopak v budúcnosti dostanú - s ohľadom na vyššie životné náklady - viac peňazí.