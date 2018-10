Rezort dopravy chce motivovať žiakov, aby študovali dopravné odbory

Aj počas tohtoročnej jesene sa môžu budúci stredoškoláci oboznámiť s možnosťami štúdia na stredných odborných školách so zameraním na dopravu.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce motivovať žiakov posledných ročníkov základných škôl, aby uvažovali aj o štúdiu dopravných odborov na stredných odborných školách. Aj počas tohtoročnej jesene sa tak podľa hovorkyne rezortu Karolíny Duckej môžu budúci stredoškoláci oboznámiť s možnosťami štúdia na stredných odborných školách so zameraním na dopravu. "Ministerstvo dopravy v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi pripravuje ďalšie zo série podujatí Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu," priblížila Ducká. Na podujatí budú podľa jej slov predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.



"Chceme žiakov v posledných ročníkoch základných škôl motivovať k tomu, aby uvažovali aj o štúdiu dopravných odborov na stredných odborných školách. Doprava je stabilným a perspektívnym odvetvím, kde nájdu široké možnosti svojho profesionálneho uplatnenia. Po skončení štúdia budú mať praktické zručnosti a teoretické vedomosti potrebné pre dopravné profesie," opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).



Podujatie sa uskutoční v dvoch mestách. V Trnave to bude 4. októbra na železničnej stanici a v areáli strednej priemyselnej školy dopravnej a 19. októbra v priestoroch Slovenského technického múzea - Múzea dopravy v Bratislave.



Akcia prebehne v oboch mestách od 9.00 h do 17.00 h. Podľa Duckej budú na nej predstavené možnosti štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, pripravené sú kariérové poradenstvo, návšteva priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna či autobusu. Zároveň si budú môcť záujemcovia pozrieť možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici.



"Som rád, že aj týmto podujatím môžeme mladým ľuďom ukázať, že štúdium dopravy patrí k tým perspektívnejším odborom, v ktorých môžu uplatniť svoje schopnosti, zručnosti a talent. Dopravný priemysel bude neustále potrebovať kvalitných a cieľavedomých zamestnancov," doplnil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Filip Hlubocký.