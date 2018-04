Rezort dopravy odmieta špekulácie o výstavbe priehrad v koryte Dunaja

Na starom koryte Dunaja sa bez odbornej diskusie a v tichosti pripravuje zámer na prehradenie starého koryta Dunaja vodnými dielami. Tvrdia to vodáci, ochranári i niektorí komunálni politici. Poukazujú pritom aj na čerstvý výrub brehových porastov Dunaja. Proti zámeru je už spustená petícia, pod ktorú sa doteraz podpísalo vyše 3600 ľudí. Splnomocnenec vlády však považuje tieto obavy za neadekvátne. Na snímke sú vyrúbané stromy pri hrádzi smerom z Čunova do obce Dobrohošť 18. apríla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. apríla (TASR) - V starom koryte Dunaja nateraz nie je plánovaná žiadna výstavba vodných diel. Tvrdí to ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré tak odmieta vyhlásenia viacerých združení, vodákov, ochranárov i niektorých komunálnych politikov, že sa na tomto mieste bez odbornej diskusie a v tichosti pripravuje zámer výstavby priehrad.Ministerstvo tvrdí, že si len na interné účely nechalo vypracovať výskumnú štúdiu a v skutočnosti prináša odborný náčrt na otázku možného zabezpečenia podmienok v starom koryte Dunaja v prípade výpadku oboch plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo.povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd).Predmetom štúdie bol podľa rezortu návrh rozmiestnenia čo možno najmenšieho počtu plavebných stupňov v úseku rkm 1851 – 1811 starého koryta Dunaja. Tie by zabezpečovali vzdutie hladiny požadované pre parametre veľkej plavby pri bežných prietokoch a prevádzke Vodnej elektrárne Gabčíkovo pri splnení všetkých environmentálnych požiadaviek pre danú oblasť a vytvorenie máp hĺbok na základe hydrodynamického modelovania. Štúdia zároveň nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu rovnakého charakteru z roku 2015.Ministerstvo dopravy sa preto ostro ohradzuje voči skresleným informáciám, že ide o plán na ďalšiu výstavbu vodných diel na Dunaji. Ako podotýka, hraničný úsek Dunaja patrí do pôsobnosti a kompetencií splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.podotklo ministerstvo.Proti zámeru výstavby priehrad v starom koryte Dunaja pritom už spustili aktivisti petíciu, pod ktorú sa doteraz podpísalo viac ako 3600 ľudí. Dielo má podľa jednej zo signatárov petície, podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Eleny Pätoprstej realizovať Vodohospodárska výstavba v spolupráci s maďarským partnerom a má stáť niekoľko desiatok miliónov eur.povedala pre TASR.Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros Stanislav Fialík považuje spustenie petície proti výstavbe nových priehrad na starom koryte Dunaja za neuvážený krok. Žiaden kontroverzný zámer vodných diel v starom koryte Dunaja totiž podľa jeho slov v súčasnosti nie je k dispozícii, a preto nie je čo zastaviť.