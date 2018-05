Rezort kultúry: Najvyššie príjmy organizácií tvorili poplatky

Mimo grantov a transferov získali rozpočtové organizácie MK v roku 2017 najvyššie príjmy prostredníctvom administratívnych poplatkov a platieb, a to v sume 670.941 eur.

Bratislava 9. mája (TASR) – Príjmy Ministerstva kultúry (MK) SR dosiahli v roku 2017 výšku 2.539.000 eur. Konštatuje to správa v rámci návrhu záverečného účtu MK za rok 2017, ktorú v stredu ako informatívny materiál zobrala vláda na vedomie.



"Celkové vyššie plnenie príjmov v roku 2017 (na úrovni 102 percent) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ovplyvnil mimorozpočtový príjem, finančný dar získaný aparátom ministerstva v sume vyše 1.000.000 eur," pripomínajú predkladatelia materiálu z rezortu kultúry. Dodávajú, že prostriedky boli použité na obnovu Spišského hradu.



Mimo grantov a transferov získali rozpočtové organizácie MK v roku 2017 najvyššie príjmy prostredníctvom administratívnych poplatkov a platieb, a to v sume 670.941 eur. "Na plnení uvedených príjmov sa podieľajú všetky rozpočtové organizácie rezortu. V rámci knižníc sú to predovšetkým príjmy za registráciu čitateľov a knižničné služby, v prípade Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana ide o príjem zo vstupného na výstavy a divadelné predstavenia, taktiež sa sem rátajú príjmy Pamiatkového úradu (PÚ) SR z reštaurovania kultúrnych pamiatok," spresnilo MK.



V rámci príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku získali organizácie rezortu 426.667 eur za prenájom budov a priestorov. „Najvýznamnejšia položka je nájomné od americkej ambasády za budovu v Bratislave získané PÚ SR v sume 425.306 eur," uvádza MK v informatívnej časti záverečného účtu za rok 2017. Celkovo 26.729 eur tvorili výnosy z kapitálových príjmov, podstatnou časťou sa na ňom podieľal príjem Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) v Prešove v sume 22.522 eur za odpredaj budovy bývalého skladu. Iné nedaňové príjmy, zväčša vratky, tvorili 381.465 eur.



Výdavky rezortu kultúry predstavovali v roku 2017 celkovo 247.163.000 eur, v rámci rozpočtu na rok 2017 boli výdavky plánované vo výške 243.688.000 eur.