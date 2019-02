Rezort obrany: Bezpečnostné previerky kvôli dronom chceme riešiť s NBÚ

Rezort tvrdí, že NBÚ pred časom zmenil na svojej webovej stránke pôvodnú formuláciu výkladu zákona, ktorú im v minulosti zaslal.

Bratislava 8. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce riešiť situáciu ohľadom bezpečnostných previerok v súvislosti s používaním dronov. Čaká na oficiálne stanovisko Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).



"Odmietame akékoľvek útoky, že svojvoľne žiadame od držiteľov dronov bezpečnostné previerky. Vzniknutú situáciu musí objasniť gestor zákona a tým je Národný bezpečnostný úrad SR. My sme od NBÚ do dnešného dňa nedostali oficiálne stanovisko, ani odpoveď, na základe ktorej by sme mohli reagovať," povedala TASR hovorkyňa ministerstva Danka Capáková.



Rezort tvrdí, že NBÚ pred časom zmenil na svojej webovej stránke pôvodnú formuláciu výkladu zákona, ktorú im v minulosti zaslal. Preto podľa Capákovej oficiálne požiadali o vysvetlenie situácie.



"Využívanie dronov na letecké práce v zmysle zákona o civilnom letectve na súkromné účely nepodlieha povinnosti disponovať bezpečnostnou previerkou," tvrdí NBÚ.



Opatrenia ministerstva v súvislosti s používaním bezpilotných lietadiel alebo dronov kritizoval v piatok odborník na oblasť obrany z opozičného hnutia OĽaNO Jaroslav Naď. Označil ich za nezmysel a šikanu podnikateľov. Tvrdí, že udeľovanie povolení na použitie a záznam pomocou takýchto prístrojov by mohol byť jednoduchší.