Rezort obrany nebude rokovať o finančnej pomoci s USA

V prípade podpisu dohody o obrannej spolupráci by sa podľa rezortu vytvoril precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk území Slovenskej republiky.

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. Argumentuje tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR.



"Rezort obrany považuje za ohrozenie, respektíve obmedzenie suverenity Slovenskej republiky akékoľvek vytvorenie právnych podmienok na pôsobenie cudzích ozbrojených síl na území Slovenska na neurčitý čas, s možnosťou vypovedania zmluvy najskôr po uplynutí doby 10 rokov od nadobudnutia jej platnosti, s 12-mesačnou výpovednou dobou," ozrejmila Capáková.



Rezort zároveň tvrdí, že takéto pôsobenie cudzích vojsk by mohlo byť v zmysle terminológie NATO považované za vytvorenie základne cudzích vojsk na území Slovenska, s čím vedenie ministerstva obrany zásadne nesúhlasí.



V prípade podpisu dohody o obrannej spolupráci by sa podľa rezortu vytvoril precedens, ktorý by umožňoval umiestnenie cudzích vojsk území Slovenskej republiky. "A to navyše bez toho, aby bol stanovený počet amerických vojakov, počty vojenskej techniky, ako aj materiálu bez špecifikovania druhu a konkrétneho účelu," priblížila Capáková.



Ministerstvo zároveň nesúhlasí ani s neopodstatneným zvýhodnením príslušníkov americkej armády, civilných zložiek, ich rodinných príslušníkov a amerických kontraktorov v porovnaní s príslušníkmi ozbrojených síl členských štátov NATO. Tvrdí, že takéto výhody nemajú žiadne ozbrojené sily členských štátov ani v čase prípadnej pomoci SR v rámci kolektívnej obrany, a ani v súvislosti s nadštandardnou spoluprácou pri ochrane vzdušného priestoru.



Ponuka USA v súlade s programom Európskej iniciatívy odstrašenia (EDI) bola podľa slov Capákovej zameraná výhradne na budovanie zariadení, objektov, ktoré slúžia prioritne na rozmiestnenie príslušníkov americkej armády, vojenskej techniky a materiálu, a to na akékoľvek účely. Rezort tvrdí, že nezodpovedala operačným požiadavkám OS SR a NATO s cieľom zabezpečenia podpory hostiteľskej krajiny iným silám členských štátov NATO.



"O uvedených skutočnostiach sme listom informovali aj ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR," doplnila s tým, že rezort si naďalej plní záväzky v rámci NATO.