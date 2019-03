Rezort obrany: Platy vojakov by sa mali zvýšiť v priemere o 30 percent

Plne si uvedomujeme, že potrebujeme zlepšiť atraktívnosť vojenského povolania a byť viac konkurencieschopný na trhu práce, priblížil šéf rezortu.

Bratislava 8. marca (TASR) - Platy vojakov by sa mali zvýšiť v priemere o 30 percent, každý vojak by mal mesačne zarábať minimálne o 300 eur viac. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámili minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko. Cieľom opatrenia je podľa nich zvýšenie atraktivity vojenského povolania.



"Plne si uvedomujeme, že potrebujeme zlepšiť atraktívnosť vojenského povolania a byť viac konkurencieschopný na trhu práce. Jedným zo základných opatrení, ku ktorému z tohto dôvodu pristupujeme, je výrazné zvýšenie platov profesionálnych vojakov," priblížil šéf rezortu.



Gajdoš oznámil, že rezort by mal novelu zákona, ktorá zvýšenie platov umožní, predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v apríli. Limity na platy by bolo v tomto prípade potrebné navýšiť o 50 miliónov eur, rozpočet ministerstva sa navyšovať nemusí. Rezort o tom podľa neho rokuje s Ministerstvom financií SR. Hoľko pripomenul, že zvyšovanie platov je naviazané na dlhodobý plán modernizácie Ozbrojených síl SR, ktorý schválila aj vláda.