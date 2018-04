Rezort obrany upozorňuje na možnosť supersonického tresku

Cvičný let stíhacích lietadiel MiG-29 sa uskutoční približne o 14.10 h na trase Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač.

Bratislava 9. apríla (TASR) - Nad severným a východným Slovenskom bude v pondelok popoludní prelietať nadzvukové stíhacie lietadlo, ktoré môže spôsobiť supersonický tresk - silný zvuk podobný výbuchu, spôsobený prekonaním rýchlosti zvuku. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.



"Zvukový efekt, takzvaný aerodynamický tresk, ktorý spôsobujú stíhačky, možno počuť v oblastiach letových koridorov našich vojenských letísk. Všeobecne môžu tento jav vyvolať iba letecké prostriedky, ktoré dosahujú rýchlosť zvuku. Na Slovensku sú to nadzvukové stíhacie lietadlá MiG-29," vysvetlila Capáková



Cvičný let stíhacích lietadiel MiG-29 sa uskutoční približne o 14.10 h na trase Sliač – Liptovský Mikuláš – Javorina – Kysak – Tisovec – Sliač. Hovorkyňa sa v mene ministerstva ospravedlňuje všetkým dotknutým občanom za nepríjemnosti. "Žiaľ, podobné situácie nemôžeme vylúčiť ani do budúcnosti. Cvičia sa pri nich aj situácie, ktoré vojenskí piloti musia riešiť v prípade narušenia slovenského vzdušného priestoru. Takýto nácvik je z pochopiteľných dôvodov v záujme bezpečnosti všetkých občanov Slovenska," uzavrela.