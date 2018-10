Rezort školstva by mohol dostať štátneho tajomníka pre šport

Návrh hovorí, že so súhlasom vlády môže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobiť aj tretí štátny tajomník určený len na plnenie úloh v oblasti športu.

Bratislava 16. októbra (TASR) – V rezorte školstva by mohol pribudnúť post tretieho štátneho tajomníka. Venovať by sa mal oblasti športu. Vyplýva to z pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, s ktorým prišli poslanci vo výboroch. Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý je gestorským výborom, odporúča tento návrh schváliť. O právnej norme, ako aj o pozmeňovacom návrhu by mal rozhodnúť parlament na aktuálnej schôdzi.



Návrh hovorí, že so súhlasom vlády môže na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pôsobiť aj tretí štátny tajomník určený len na plnenie úloh v oblasti športu. Predkladatelia to odôvodňujú tým, že oblasť športu si vyžaduje v strednodobom horizonte zvýšenú pozornosť. V súčasnosti má rezort školstva dvoch štátnych tajomníkov.



Pôvodná novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy má posilniť právomoci podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) by tak mal dostať na starosť aj oblasť regionálneho rozvoja. Zmena by mala zjednodušiť podporu regiónov. Koordináciu prípravy regionálnych politík má dostať Raši aj preto, že má na starosti opatrenia Agendy 2030.