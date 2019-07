Rezort školstva chce posilniť prácu s mládežou

Okrem toho plánuje rezort zaviesť aj nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže.

Bratislava 11. júla (TASR) – Posilniť a podporiť kvalitu práce s mládežou je cieľom návrhu novely zákona o podpore práce s mládežou. Rezort školstva okrem toho plánuje zaviesť nový inštitút značky kvality - Moderné centrum mládeže. Novelu zákona predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Značku kvality bude udeľovať minister školstva na základe žiadostí hodnotených Akreditačnou komisiou. "Má ísť o obdobný nástroj ako periodické hodnotenie vysokých škôl so značkou výskumná univerzita. Cieľom zavedenia značky kvality aj v oblasti mládeže je zámer posilniť kvalitu práce s mládežou," uvádza sa v predkladanom materiáli. Dôvodom je potreba zvyšovania a garancie kvality inštitúcií pôsobiacich v oblasti práce s mládežou. Udeľovanie značky kvality môže podľa rezortu školstva výrazne pomôcť aj menším subjektom pôsobiacim v oblasti práce s mládežou.



Cieľom návrhu zákona je tiež podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí či posilniť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.



Upraviť by sa mal aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. "Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce," píše sa v predkladanom materiáli.