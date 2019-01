Rezort školstva chce s OECD vypracovať Národnú stratégiu zručností

Budeme sa rozprávať o tom, ako zlepšiť kurikulá pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, aby sa lepšie umiestňovali v medzinárodných testovaniach PISA, povedala ministerka školstva M. Lubyová.

Bratislava 29. januára (TASR) – Rezort školstva plánuje so zástupcami OECD vypracovať Národnú stratégiu zručností pre Slovensko. V utorok to počas odborného podujatia OECD s názvom Skills Strategy Seminar: Slovak republic uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



"Budeme sa rozprávať o tom, ako zlepšiť kurikulá pre deti v školách, ako zlepšiť ich zručnosti, aby sa lepšie umiestňovali v medzinárodných testovaniach PISA, a hlavne ako pomôcť Slovensku, aby sa rozvíjal systém celoživotného vzdelávania," povedala Lubyová s tým, že ide o prvý takýto spoločný seminár.



"Rozprávať sa budeme so zástupcami OECD, ale aj s ministerstvami a inštitúciami o tom, ako by nám mohli pomôcť a čo by sme od nich potrebovali," uviedla ministerka. Ako doplnila, počas roka sa budú vypracovávať jednotlivé technické programy, o ktorých bude ešte diskusia. Celý program chce mať rezort školstva podľa jej slov skompletizovaný v januári 2020.



Šéfka rezortu školstva pripomenula, že sa pripravuje aj učiteľské fórum, kam prídu opäť odborníci z OECD. "Budú sa zaoberať tým, ako zlepšovať profesijné vzdelávanie učiteľov, ako zlepšiť obsah inovatívneho vzdelávania," uzavrela.