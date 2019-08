Rezort školstva inicioval proces zavedenia testu proporcionality

Zásada proporcionality je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorá sa musí uplatňovať pri každom vnútroštátnom regulačnom opatrení.

Bratislava 6. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR iniciovalo proces zavedenia testu proporcionality ako súčasť transpozície európskej smernice, ktorú je Slovenská republika povinná uskutočniť do 30. júla 2020. Vyplýva to z návrhu zákona o posudzovaní proporcionality novej regulácie povolania, ktoré predložil do medzirezortného pripomienkového konania rezort školstva.



"Zákon s komplexným obsahom posudzovania proporcionality v slovenskom právnom poriadku doteraz nebol. Všeobecnú úpravu regulácie povolaní upravujú zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní kvalifikácií, zákon o živnostenskom podnikaní a viaceré iné zákony, ktoré regulujú prístup na trh a reguláciu výkonu povolaní," uviedol rezort školstva v predkladanom materiáli. Trhovú reguláciu regulovaných povolaní a odborných činností upravuje zákon o službách na vnútornom trhu.



Zásada proporcionality je jednou zo všeobecných zásad práva EÚ, ktorá sa musí uplatňovať pri každom vnútroštátnom regulačnom opatrení. Následkom je obmedzenie voľného výkonu povolania, voľného pohybu pracovníkov, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby na vnútornom trhu EÚ. "Požiadavka na povinný test proporcionality má za cieľ odstrániť existujúce neodôvodnené alebo neprimerané prekážky pri uplatňovaní základných práv a slobôd v členských štátoch," uviedol rezort školstva.



V rámci prípravy novej regulácie a pri posudzovaní zmien v existujúcej regulácii povolania alebo odbornej činnosti musí každý príslušný štátny orgán zabezpečiť riadne fungovanie trhu, zaručiť transparentnosť a vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov.



"Vítame zámer posudzovať testom proporcionality budúce nové regulácie povolaní, ako aj pripravované zmeny v rozsahu a obsahu regulácie doteraz regulovaných povolaní, teda preveriť, či sú zavádzané regulácie naozaj potrebné a nevyhnutné z hľadiska jasne vymedzeného verejného záujmu," uviedol iniciátor hromadnej pripomienky a poslanec Národnej rady SR z klubu SaS Ondrej Dostál. Ako doplnil, posudzovať iba novozavádzané regulácie však považujú za nedostatočné. "V hromadnej pripomienke preto navrhujeme, aby sa okrem novozavádzaných regulácií posúdili testom proporcionality aj už existujúce regulácie obmedzujúce prístup k regulovaným povolaniam,“ povedal Dostál. Rezort školstva pre TASR dodal, že "všetky pripomienky vznesené v rámci pripomienkového konania budú posúdené. Vzhľadom na prebiehajúce konanie ministerstvo zaujme stanovisko ku všetkým pripomienkam až po ukončení medzirezortného pripomienkového konania."