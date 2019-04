Rezort školstva mrzí vetovanie zákona o pedagogických zamestnancoch

Prezident Andrej Kiska vetoval zákon 17. apríla a navrhol, aby ho NR SR pri opätovnom prerokovaní neprijala ako celok.

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR mrzí, že vetovaním zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch prezident SR Andrej Kiska zmaril snahu a úsilie všetkých, ktorí sa podieľali na príprave nového zákona v prospech učiteľov. Pre TASR to v reakcii na vrátenie zákona Národnej rade (NR) SR uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Rezort školstva pri príprave novej právnej normy vychádzal v ústrety požiadavkám profesijných a stavovských organizácií, aby sa celý proces prípravy predĺžil a vytvoril sa priestor na participáciu všetkých subjektov, ktoré zastupujú pedagogických a odborných zamestnancov," uviedlo ministerstvo. Návrh podľa neho prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a do prípravy boli zapojené všetky relevantné subjekty. "Práve tento participatívny proces svedčí o tom, že počas celej tvorby zákona ministerstvo školstva rokovalo s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňovalo pripomienky a požiadavky z ich strany," tvrdí ministerstvo.



Zákon má priniesť nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizáciu výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, novú kategóriu odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Rozšíril sa o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na sedem rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo či sa zvýšil príplatok za jazykovú skúšku.



"Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme," poznamenal rezort školstva.



Prezident vetoval zákon 17. apríla a navrhol, aby ho NR SR pri opätovnom prerokovaní neprijala ako celok. Prezident tvrdí, že schválený zákon nemá potrebnú kvalitu na to, aby sa stal funkčnou súčasťou vyváženého a stabilného právneho poriadku. Kiska poznamenal, že sa na neho obrátili viaceré subjekty pôsobiace v oblasti školstva a aj občania so žiadosťou o vrátenie zákona NR SR na opätovné prerokovanie.



"K schválenému zákonu zaslali množstvo pripomienok a vyjadrili obavu, že schváleným zákonom sa neutvoria predpoklady na zvýšenie atraktívnosti výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ani sa nezvýši atraktivita výchovno-vzdelávacieho procesu. Vo svojich listoch tiež viacerí uviedli, že sa zúčastnili na rozporovom konaní na ministerstve školstva, pričom viaceré ich pripomienky mali byť po dohode s ministerstvom školstva akceptované. Do schváleného zákona však neboli premietnuté," dodal Kiska.