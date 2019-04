Rezort školstva: Na podporu gramotnosti žiakov pôjde viac peňazí

Na základe prijatých žiadostí bola podľa ministerstva výška žiadaných príspevkov v celkovom finančnom objeme 25.917.490 eur.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa pre vysoký záujem žiadateľov o predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) rozhodlo navýšiť pôvodnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov z 15.000.000 eur na sumu 18.000.000 eur v dopytovo-orientovanej výzve pod názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole". TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.



"Hlavným cieľom výzvy bolo zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách, a to aj v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného hodnotenia žiakov PISA," vysvetlil rezort školstva.



Do výzvy sa podľa neho mali možnosť zapojiť základné školy zo všetkých regiónov Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). V siedmich hodnotiacich kolách bolo celkovo prijatých 226 žiadostí o poskytnutie NFP. Z BSK ako viac rozvinutého regiónu bolo predložených 17 žiadostí, z ostatných samosprávnych krajov prijal rezort školstva 209 žiadostí o NFP.



Na základe prijatých žiadostí bola podľa ministerstva výška žiadaných príspevkov v celkovom finančnom objeme 25.917.490 eur. Najväčší záujem o výzvu bol v Prešovskom kraji, kde žiadosti o NFP predložilo 45 základných škôl. Zo Žilinského kraja bolo evidovaných 39 žiadostí, z Banskobystrického 35, z Košického 27, z Nitrianskeho 32, z Trnavského 17 a z Trenčianskeho kraja 14 žiadostí o NFP.



"Do 10. apríla 2019 schválil rezort školstva 148 žiadostí o NFP vo výške 15.628.533 eur, ktoré sa rozdelia do všetkých samosprávnych krajov. Tento stav nie je konečný, nakoľko stále prebieha schvaľovací proces projektov predložených v neskorších kolách. Z doposiaľ schválených žiadostí o NFP je viac než 876.000 eur určených pre BSK. Najväčšiu finančnú čiastku získajú základné školy v Žilinskom kraji,” uviedlo MŠVVaŠ.



Aktuálne sa podľa jeho informácií realizuje 42 projektov v celkovom objeme 4.880.237 eur z Európskeho sociálneho fondu. Ďalšie schválené projekty sú v procese zazmluvnenia a následne môžu základné školy realizovať vzdelávacie aktivity. Väčšina základných škôl pristúpi k realizácii vzdelávacích aktivít od septembra 2019, t.j. v školskom roku 2019/2020.



MŠVVaŠ vyhlásilo výzvu v júni 2018.