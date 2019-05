Rezort školstva: Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí

V roku 2019 bolo prerozdelených 3,9 milióna eur, čo je o pol milióna eur viac ako vlani.

Bratislava 3. mája (TASR) - Finančnou dotáciou 11,75 milióna eur podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v tomto roku projekty vysokých škôl v rámci grantovej schémy VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied). Ide o spoločný grantový systém rezortu školstva a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý funguje od roku 1996, pričom finančné prostriedky na riešenie projektov sa každým rokom zvyšujú. Oproti predchádzajúcemu roku je to o jeden milión eur rozpísaných prostriedkov viac. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



Nové žiadosti o dotáciu na podporu základného výskumu vo všetkých vedných oblastiach a na témy iniciované žiadateľmi mohli na základe zverejnenej výzvy predkladať vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci zo slovenských vysokých škôl a ústavov do 26. apríla. "V tomto roku bolo prijatých celkovo 952 návrhov nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2020, z toho 789 z vysokých škôl a 163 z ústavov SAV. Predložené návrhy projektov sú zložené z viacčlenných vedeckých tímov, súhrnne je v uvedených žiadostiach zapojených 6026 riešiteľov, z toho 5199 z vysokých škôl a 827 z ústavov SAV," uviedol rezort školstva. Trinásť odborných komisií podľa jednotlivých vedných oblastí zložených z odborníkov, ktorí boli nominovaní vedeckými radami vysokých škôl a SAV, bude tieto návrhy posudzovať v dvojkolovom hodnotiacom procese počas tohto roka.



V rovnakom termíne sa v rámci vnútornej grantovej schémy KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) podávali aj žiadosti o finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia. "Celkovo bolo podaných 497 nových žiadostí, v ktorých je zahrnutých 2927 riešiteľov zo slovenských vysokých škôl. Výber a hodnotenie nových projektov KEGA zabezpečia štyri odborné komisie podľa jednotlivých tematických oblastí zložené z významných osobností vo svojich vedných odboroch," priblížilo MŠVVaŠ.



Aj v tomto prípade sa rozpočet vyčlenený na projekty KEGA za ostatné roky postupne zvyšoval. V roku 2019 bolo prerozdelených 3,9 milióna eur, čo je o pol milióna eur viac ako vlani.