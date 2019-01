Rezort školstva naďalej rokuje o návrhu zákona o pedagógoch

Návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch schválila vláda na svojom rokovaní 9. januára. S niektorými bodmi zákona nesúhlasilo okrem OZPŠaV ani Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Bratislava 16. januára (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) naďalej rokuje so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na čele s predsedom Pavlom Ondekom v súvislosti s návrhom zákona pedagogických a odborných zamestnancov. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.



Zákon prináša okrem iného zmeny v systéme ďalšieho vzdelávania pedagógov. "Ak sa ozývajú kritické hlasy, že niektorí učitelia prídu kvôli novému zákonu o peniaze, nie je to pravda. Stretnutie so zástupcami školských odborov je dôkazom toho, že s nimi rokujeme priebežne a v pozitívnom duchu. Tlmočia nám otázky a stále dolaďujeme parametre vzdelávacieho systému na základe podnetov od ľudí z praxe tak, aby k tomu nedošlo," poznamenala Lubyová.



Návrh zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch schválila vláda na svojom rokovaní 9. januára. S niektorými bodmi zákona nesúhlasilo okrem OZPŠaV ani Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Diskusiu vyvolalo najmä zrušenie súčasného kreditového príplatku, ktorý by mal postupne nahradiť príplatok za profesijný rozvoj.



Okrem iného zákon upravuje napríklad aj pracovný pomer pedagogického a odborného zamestnanca, ktorý sa má skončiť najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov.