Rezort školstva navrhoval,aby sa preverovali odpisy z registra trestov

Lubyová poukázala na to, že GP SR, ale aj OZ pracovníkov školstva a vedy v SR navrhovali, aby nebola povinnosť poskytovať tento odpis zahrnutá v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Bratislava 12. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pri návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch navrhovalo, aby sa u pedagógov preverovali aj odpisy z registra trestov, čím by sa nadštandardne zvýšila kontrola. V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) v súvislosti s kauzou bratislavského učiteľa, ktorý je obvinený zo zločinu sexuálneho zneužívania a zločinu výroby detskej pornografie svojho žiaka.



"V súčasnosti sa takéto odpisy preverujú len u príslušníkov bezpečnostných služieb a podobných kategórií zamestnancov," uviedla Lubyová. Ministerka si myslí, že ide o citlivú otázku. "Treba veľmi citlivo zvažovať, či bude musieť radovo 100.000 učiteľov poskytovať ten odpis," poznamenala šéfka rezortu školstva.



Lubyová poukázala na to, že Generálna prokuratúra SR, ale aj Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku navrhovali, aby nebola povinnosť poskytovať tento odpis zahrnutá v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch. "Na základe týchto pripomienok sa to vypustilo zo zákona," povedala ministerka s tým, že keby sa mali takéto prípady vyskytovať častejšie, tak je rezort školstva pripravený sa opätovne vrátiť k návrhu a otvoriť diskusiu. Podľa Lubyovej by sa však musel novelizovať aj zákon o registri trestov.



Policajti odboru kriminálnej polície začiatkom júna objasnili prípad mravnostnej trestnej činnosti, ktorej sa mal dopúšťať 51-ročný učiteľ zo základných škôl v Bratislave IV. "Podľa doterajších informácií obvinený od decembra 2017 ako pedagogický zamestnanec zneužil svoju pozíciu učiteľa, vedel o nepriaznivých rodinných, sociálnych a majetkových pomeroch poškodeného 11-ročného chlapca. So zámerom sexuálneho kontaktu s maloletým nadviazal a udržiaval s ním a s jeho matkou priateľský vzťah," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. V prípade preukázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.