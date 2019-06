Rezort školstva podporí 30 projektov environmentálnej výchovy

Do výzvy rezortu školstva sa prihlásilo celkovo 169 projektov s požiadavkou na sumu 302.100 eur, čo viac ako šesťnásobne prekročilo vyčlenený objem finančných prostriedkov, priblížil rezort.

Bratislava 18. júna (TASR) - Spolu 30 projektov v celkovej sume 50.000 eur podporí v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania Enviroprojekt 2019. Školy získajú finančné prostriedky vo výške od 474 do 2000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.



"Do výzvy rezortu školstva sa prihlásilo v stanovenom termíne celkovo 169 projektov s požiadavkou na sumu 302.100 eur, čo viac ako šesťnásobne prekročilo vyčlenený objem finančných prostriedkov na tejto rozvojový projekt," priblížil rezort školstva.



Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva. Všetky aktivity podporených projektov musia byť ukončené najneskôr do 30. novembra. Zoznam podporených projektov je zverejnený na internetovej stránke rezortu školstva.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pozitívne hodnotí zvyšujúci sa záujem základných a stredných škôl zapájať sa do projektov s environmentálnou tematikou, ako aj ich rastúcu kvalitatívnu úroveň.