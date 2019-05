Rezort školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania.

Bratislava 26. mája (TASR) - Už len do 28. mája majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny možnosť podávať žiadosti o finančný príspevok na rozvojové projekty zamerané na podporu regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý na tento účel vyčlenil sumu 28.000 eur.



Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania. Maximálna výška finančného príspevku je v tomto roku stanovená na 2000 eur. Spoluúčasť žiadateľa je vo výške minimálne piatich percent z požadovanej sumy.



Podrobné informácie o výzve spolu s potrebnými formulármi nájdu žiadatelia na stránke ministerstva školstva.



Vlani rozdelil rezort školstva na tento účel 15.250 eur. So svojimi projektmi uspelo desať žiadateľov, ktorí získali finančné prostriedky vo výške od 300 do 2000 eur.