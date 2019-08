Rezort školstva podporil 14 rozvojových projektov centier poradenstva

Úspešní žiadatelia získali účelové finančné prostriedky v sume od 690 do 3000 eur. Podporené rozvojové projekty musia zrealizovať v termíne do 15. decembra.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Celkovo 14 projektov získalo finančný príspevok v rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019. Od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostanú spolu 30.000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezort školstva.



Do výzvy sa mohli zapojiť centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centrá špeciálno-pedagogického poradenstva. "Rezortu školstva predložili v tomto roku 48 žiadostí s požiadavkou na viac ako 110.000 eur," uviedlo ministerstvo školstva.



Úspešní žiadatelia získali účelové finančné prostriedky v sume od 690 do 3000 eur. Podporené rozvojové projekty musia zrealizovať v termíne do 15. decembra.



Zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na stránke ministerstva školstva.