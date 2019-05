Rezort školstva pošle peniaze na rekreačné poukazy pre zamestnancov ZŠ

Práve financovanie konkrétnych opatrení v regionálnom školstve bolo hlavnou témou pondelkového (6. 5.) stretnutia ministerky školstva M. Lubyovej (nominantka SNS) a predsedu ZMOS-u M. Sýkoru.

Práve financovanie konkrétnych opatrení v regionálnom školstve bolo hlavnou témou pondelkového (6. 5.) stretnutia ministerky školstva Martiny Lubyovej (nominantka SNS) a predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru. „Môžeme potvrdiť, že rezort už dostal 10 miliónov eur na rekreačné poukazy práve pre zamestnancov regionálneho a vysokého školstva,“ informovali TASR z tlačového oddelenia rezortu. V týchto dňoch pripravuje ministerstvo metodiku distribúcie finančných prostriedkov smerom ku školám. „Predpokladáme, že bude finalizovaná do 15. mája, následne rátame s bezodkladným implementovaním procesu preplácania finančných prostriedkov na rekreačné poukazy do praxe,“ dodali z rezortu školstva.



Podľa hovorcu ZMOS-u Michala Kaliňáka sa v pondelok rokovalo aj o problematike prevádzkového normatívu, ktorý je v niektorých školách nedostatočný. „Bolo dohodnuté, že jednotlivé problémy budú v roku 2019 riešené v dohodovacom konaní. Pre rok 2020 bude prevádzkový normatív zvýšený v rámci novely vládneho nariadenia o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia,“ informoval Kaliňák.



Uviedol ďalej, že zvýšené náklady obcí, ktorým bolo priznané postavenie školských úradov, má riešiť úprava smernice ministerstva školstva. V prípade technického zabezpečenia školských jedálni, ktoré súvisí so zabezpečením hygienických podmienok i požiadavkami na výživovú hodnotu pokrmov, sa má uskutočniť rokovanie rezortov školstva, zdravotníctva, agrorezortu a ZMOS-u. „Pre riešenie otvorených problémov so zabezpečením stravovania mestami a obcami bude zvolané spoločné rokovanie s ministerstvom práce, ministerstvom školstva a ZMOS,“ doplnil Kaliňák.