Rezort školstva reaguje na vyhlásenia SAV: Tvrdí, že nedodala predpisy

Bratislava 20. júla (TASR) - Ministerstvo školstva poskytuje všetku súčinnosť, avšak nemôže tolerovať porušovanie zákona. Podľa toho môže byť na verejné výskumné inštitúcie (VVI) prevedený majetok, pracovnoprávne vzťahy a peňažné prostriedky až po založení vnútorných predpisov do zbierky listín. Slovenská akadémia vied (SAV) ich však ešte nepredložila. V reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu SAV to uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.



"Predseda SAV zaslal 19.7.2018 list ministerke školstva, v ktorom ju informuje, že SAV začne predkladať ministerstvu vnútorné predpisy verejných výskumných inštitúcií. Aj uvedené dokazuje, že akadémia nedodala do konca mája všetky dokumenty potrebné k úspešnej transformácii svojich inštitúcií," napísali z ministerstva.



Podľa právnej analýzy, ktorú si SAV nechala vypracovať, stačí vnútorné predpisy založiť do konca roka. "Z právneho hľadiska je jasné, že vnútorný predpis nemôže pred prvým júlom vydať inštitúcia, ktorá sa až prvého júla transformuje. Akákoľvek požiadavka a sankcionovanie nepredloženia predpisov pred prvým júlom je z právneho hľadiska nelogické," uviedol Andrej Leontiev z Taylor Wessing. Šéf akadémie Pavol Šajgalík dodal, že SAV chce vnútorné predpisy na ministerstvo doručiť do konca mesiaca. Právna analýza tiež konštatovala, že transformácia ústavov SAV na VVI už prebehla a potvrdenie ministerstva má len deklaratórny charakter.