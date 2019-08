Rezort školstva vyhlásil 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania

Výzva Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov je zameraná na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete tri výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách. Informuje o tom rezort školstva na svojej internetovej stránke.



Výzva Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov je zameraná na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Vysoké školy sa môžu prostredníctvom výzvy uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže. Do tejto výzvy sa môžu zapojiť vysoké školy v rámci celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 miliónov eur, z toho 13,5 milióna eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 milióna eur pre viac rozvinutý región.



Mimovládne a neziskové organizácie sa môžu zapojiť do výzvy Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov. "Cieľom výzvy je umožniť zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami," priblížil rezort školstva. Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu. Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2.000.000 eur.



Výzva Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je obdobou výziev Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a Čitateľská, matematická, prírodovedná a finančná gramotnosť na gymnáziu. "Jej cieľom je podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl vrátane vytvárania pedagogických klubov," uviedol rezort školstva. Táto výzva je dostupná v rámci celého Slovenska, a teda aj v Bratislavskom samosprávnom kraji.



Rezort školstva uviedol, že ku všetkým výzvam sa uskutočnia aj informačné semináre pre žiadateľov. Najbližší bude k výzve Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov, uskutoční sa v pondelok 5. augusta v Bratislave. V utorok 6. augusta sa uskutoční seminár k výzve Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.