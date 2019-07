Rezort spravodlivosti predložil prípad V. Vinogradova GP na stíhanie

Rezort spravodlivosti je podľa hovorkyne presvedčený, že SR v tomto prípade nepostupovala v rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z príslušných nástrojov v oblasti vydávania osôb.

Bratislava 19. júla (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v nadväznosti na rozhodnutie ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) o nepovolení vydať Valentina V. Vinogradova do Ruskej federácie predložilo vec generálnej prokuratúre SR na trestné stíhanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva Zuzana Drobová. Ide podľa nej o praktické vyjadrenie zásady vydať alebo stíhať, čiže ak štát nevydá osobu, začne ju sám stíhať.



Drobová poukázala, že Slovensko nie je povinné vyhovieť žiadosti o vydanie. "Ide teda o prejav suverenity štátu rozhodnúť o žiadosti o vydanie osoby. Nemožno preto hovoriť o civilnoprávnej, respektíve trestnoprávnej zodpovednosti štátu v zmysle medzinárodného práva za rozhodnutie nevydať osobu na trestné stíhanie," vysvetlila.



Rezort spravodlivosti je podľa hovorkyne presvedčený, že Slovensko v tomto prípade nepostupovalo v rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi z príslušných nástrojov v oblasti vydávania osôb.



Igor Zhirikov, právnik zastupujúci jednu z poškodených spoločností, poukázal, že Slovensko môže zodpovedať za škodu, ktorú Vinogradov spôsobil za jeho viaceré hospodárske trestné činy.



"Neefektívny postup v trestnom konaní môže spôsobiť škodu obeti trestného činu. V tejto už komplikovanej situácii rozhodnutie ministra Gála nechať Vinogradova na Slovensku urobilo Slovenskú republiku zodpovednú za akékoľvek pochybenia vo vzťahu k poškodenej strane vrátane náhrady za spôsobenú škodu," uviedol Zhirikov.



Gál po dôkladnom posúdení všetkých okolností prípadu extradície vo veci Valentina V. Vinogradova rozhodol minulý týždeň o nepovolení jeho vydania do Ruskej federácie. Vinogradov bol v Ruskej federácii podozrivý z trestného činu krádeže cudzieho majetku podvodom, ktorá mala byť vykonaná organizovanou skupinou vo zvlášť veľkom rozsahu.



Minister Gál bol poslednou inštanciou, ktorá mala rozhodnúť o vydaní Vinogradova na trestné stíhanie do Ruska. Tomu predchádzala analýza spisového materiálu.